UlisseFest, giovedì Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova: come acquistare i biglietti

Julian Marley arriva a Genova: il 9 luglio ai Giardini Luzzati – Spazio Comune per UlisseFest, il festival ufficiale di Lonely Planet in Italia dedicato ai viaggi, alla cultura e all'esplorazione. Quest'anno il festival celebra la Giamaica, e quale ospite migliore di Julian Marley, erede della più iconica famiglia del reggae, per raccontarne la musica, l'identità e lo spirito attraverso un concerto speciale.

L’Ulisse Festival ha invitato Julian Marley perché la sua musica è molto più di un concerto: è un viaggio. Col reggae porta nel mondo un messaggio di libertà, pace, spiritualità e dialogo tra culture che parla a ogni latitudine. Julian raccoglie un’eredità straordinaria, ma lo fa con una voce personale, capace di tenere insieme radici e futuro. Per un festival che celebra il viaggio come incontro, scoperta e apertura verso l’altro, la sua presenza è un modo per ricordare che si può attraversare il mondo anche rimanendo fermi sul posto. Anzi, ballando.

Unica occasione per vivere il reggae autentico di uno degli eredi della dinastia Marley: Genova è una delle sole due tappe italiane del tour europeo.

Giovedì 9 luglio i Giardini Luzzati ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi dell'Ulisse Fest: sul palco salirà Julian Marley, poliedrico artista internazionale, figlio della leggenda del reggae Bob Marley e tra i più autorevoli interpreti della musica roots contemporanea.

Cantautore, musicista e produttore, Julian Marley ha costruito negli anni un percorso artistico personale, mantenendo vivo il patrimonio musicale e spirituale della famiglia Marley. Le sue canzoni fondono reggae, roots, jazz e sonorità world, sempre guidate dai valori del movimento Rastafari: spiritualità, unità, amore, rispetto per la natura e consapevolezza sociale.

Reduce dal successo del suo ultimo singolo "Give to Life", un brano che celebra il profondo legame tra l'uomo e la natura attraverso il principio del dare e ricevere, Julian continua a diffondere un messaggio di pace, equilibrio e responsabilità verso il pianeta.

Un tema centrale nella sua produzione artistica, che si riflette in ogni sua esibizione dal vivo. Accompagnato dalla storica band The Uprising, Julian Marley promette uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare grandi classici del suo repertorio ai brani più recenti, con tutta l'energia e la profondità che hanno reso il reggae una musica universale.

Vincitore del Grammy Award per il miglior album reggae con Colors of Royal (2024), Julian Marley è riconosciuto come uno degli ambasciatori più autentici della cultura giamaicana nel mondo. Ogni concerto è un viaggio musicale e spirituale che unisce generazioni di appassionati.

La tappa di Genova è una delle sole due date italiane del tour europeo, che per sei settimane attraverserà il continente, confermando il rilievo dell'appuntamento genovese nel calendario musicale dell'estate. A ospitare il concerto saranno i Giardini Luzzati – Spazio Comune, luogo simbolo della rigenerazione urbana nel cuore del centro storico, da anni punto di incontro tra culture, linguaggi artistici e comunità. Un contesto che ha spesso accolto il reggae, riconoscendone non solo il valore musicale, ma anche la forte dimensione culturale, comunitaria, sociale e aggregativa.

Un'occasione imperdibile per assistere dal vivo a uno degli artisti più rappresentativi della scena reggae internazionale, in una serata che promette emozioni, grandi vibrazioni e tutta l'eredità musicale della famiglia Marley.

I biglietti sono acquistabili online al link indicato dagli organizzatori: https://www.vivaticket.com/it/ticket/julian-marley-the-uprising/302156

Per accedere al concerto è inoltre obbligatorio essere in possesso della Tessera Luzzati in corso di validità, che può essere sottoscritta o rinnovata sul sito: www.spazio-comune.org

All'ingresso saranno verificati sia il biglietto sia la Tessera Luzzati.

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