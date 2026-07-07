Sestri Levante, letteratura: Alice Canale premiata a Pontremoli per il romanzo "Due anime"

A soli 19 anni, Alice Canale conquista un importante riconoscimento letterario. La giovane autrice di Sestri Levante è stata premiata nell’ambito della quinta edizione del premio “Pontremoli Città del Libro e della Famiglia”, dedicato alle opere capaci di raccontare il valore dei legami familiari.

Il riconoscimento è stato assegnato per il libro “Due anime”, un romanzo che racconta la storia di un fratello e una sorella che, dopo aver affrontato un lutto drammatico, trovano nella forza del loro rapporto la strada per superare il dolore.

La giuria, presieduta da Francesco Giorgino, ha apprezzato in particolare la maturità narrativa con cui Alice Canale affronta temi complessi e profondi, nonostante la giovane età.

Un risultato che valorizza il talento di una scrittrice cresciuta nella comunità sestrese e che rappresenta un motivo di orgoglio per il territorio e che infatti ha ottenuto anche i complimenti del sindaco Francesco Solinas: "Complimenti alla nostra concittadina Alice, un talento che nasce e cresce nella nostra comunità".

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