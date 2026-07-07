Sestri Levante: Fantastico Festival, vince Alysio, il nuovo talento genovese

È Alysio il vincitore dell’edizione 2026 del Fantastico Festival, la manifestazione dedicata alle nuove voci e ai talenti emergenti ospitata all’Arena Conchiglia di Sestri Levante.

Dietro il nome d’arte c’è Alessio Tosini, 21 anni, genovese, che con il brano “Niente di serio”, scritto da lui stesso, ha conquistato la giuria degli esperti e si è imposto nella finale del festival, arrivato alla dodicesima edizione.

Un artista giovane ma già riconoscibile, con una forte personalità e uno stile destinato a farsi notare. Per Alysio, il prossimo passo sarà trasformare il successo del festival in un percorso artistico solido, puntando sulla qualità e sulla capacità di raccontarsi attraverso la musica.

Nella categoria Interpreti la vittoria è andata a Sofia Politini, mentre Andrea Manfredini ha ottenuto il premio della Critica e della Giuria Popolare.

Il Fantastico Festival, nato in Liguria dall’idea della professoressa e artista Enza Nalbone insieme al marito Sergio Genta, si conferma un appuntamento capace di valorizzare giovani artisti provenienti da tutta Italia. La conduzione è stata affidata ad Andrea Carretti e Luca Damerini, protagonisti di una serata animata anche dalla presenza di Radio Zena, che ha seguito il backstage con interviste e approfondimenti.

Grande partecipazione di pubblico e una giuria di esperti guidata da Claudio Gambaro hanno accompagnato la finale, che ha visto anche una forte presenza del mondo sportivo genovese, con rappresentanti legati al Genoa e alla realtà cittadina.

Il palco di Sestri Levante ha così premiato un nuovo cantautore da seguire: il suo brano si intitola “Niente di serio”, ma per Alysio il futuro della musica potrebbe essere una cosa molto importante.

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