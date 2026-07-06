Genova, Luca Capocchiano torna in viaggio sulla sua Vespa: esce il secondo volume de "Il giro del mondo a 80 all'ora"

Dopo il successo del primo libro, il genovese Luca Capocchiano torna a raccontare la sua straordinaria avventura in Vespa con "Il giro del mondo a 80 all'ora – Parte seconda", disponibile dal 16 giugno su Amazon e prossimamente anche nelle librerie.

Il nuovo volume riprende il racconto del viaggio che ha portato l'autore a circumnavigare il pianeta a bordo della sua inseparabile Vespa TS del 1976, un'impresa che ha conquistato migliaia di lettori grazie a uno stile diretto, ironico e ricco di emozioni.

La seconda parte del libro riparte da Singapore, dove il viaggio riprende dopo una lunga sosta, per accompagnare il lettore fino a San Pedro de Atacama, attraversando alcuni dei paesaggi più spettacolari del mondo. Tra strade polverose, imprevisti, incontri e culture diverse, il racconto va oltre il semplice diario di viaggio e diventa un percorso di crescita personale, invitando a riscoprire il valore del tempo, dell'esperienza e della lentezza.

«C'è una sterminata bellezza che vi aspetta là fuori. Se potete ancora fare qualcosa, fatelo», scrive Capocchiano, sintetizzando la filosofia che accompagna tutta la sua avventura e che rappresenta il filo conduttore del libro.

Il primo volume raccontava la decisione di lasciare una carriera da ingegnere e una vita stabile per inseguire il sogno coltivato fin da ragazzo: partire da Genova in sella a una Vespa gialla del 1976 e continuare sempre verso est fino a completare il giro del mondo e tornare al punto di partenza.

La storia, però, non è ancora conclusa. L'autore ha già annunciato un terzo e ultimo volume, che racconterà l'ultima parte del viaggio e chiuderà definitivamente il racconto di una delle più singolari imprese compiute in Vespa.

Nato a Genova nel 1978, Luca Capocchiano è laureato in Ingegneria meccanica e ha trasformato la passione per le due ruote in una vera filosofia di vita. Il sogno di attraversare il mondo nacque dopo un viaggio da Genova a Tarifa su una Vespa 50 Special. Davanti all'Oceano Atlantico promise a sé stesso che un giorno nessun mare avrebbe più fermato il suo viaggio. Da quella promessa è nata un'avventura che, oltre a percorrere migliaia di chilometri, continua a ispirare lettori e appassionati di viaggio.

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