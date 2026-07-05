Genova, Porto Antico Estatespettacolo 2026: gli eventi dal 6 al 12 luglio

Una settimana di grandi appuntamenti alla PORTO ANTICO ESTATESPETTACOLO 2026 con 14 eventi in programma dal 6 al 12 luglio all’Axpo Arena del Mare, in Piazza delle Feste e all'Isola delle Chiatte di Genova. Dai grandi live di Negramaro, Madame, Carboni e Gabbani alle albe acustiche sull'Isola delle Chiatte: una settimana di grande musica nel cuore del Porto Antico. Spazio alla cultura con le storie di viaggio dell'UlisseFest, la divulgazione scientifica di Vincenzo Schettini e le contaminazioni elettro-sinfoniche di Symphony of Chaos.

Ecco tutti i protagonisti giorno per giorno

LUNEDÌ 6 LUGLIO

Axpo Arena del Mare





• I Nomadi. A Porto Antico EstateSpettacolo arrivano I Nomadi, la band più longeva d’Italia che nel 2023 ha festeggiato i 60 anni ininterrotti di musica. Per la gioia di tutti i boomers ma non solo, la media è di 80 concerti all’anno per un totale di circa 1 milione di spettatori. Il “fenomeno Nomadi” nasce nei primi anni ‘60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963, il resto è… oggi.





Piazza delle Feste – Anteprima "Lonely Planet Ulisse Fest"





Pablo Trincia in "Mumbai, la città delle sette isole" Sempre il 6 luglio in Piazza delle Feste arriva l’anteprima di Lonely Planet Ulisse Fest - La festa del Viaggio con Pablo Trincia che racconta Mumbai, “La città delle sette isole”, una delle megalopoli più complesse e contraddittorie del pianeta, dove il futuro è già visibile. Attingendo dal suo podcast e da “Maximum City” di Suketu Mehta, Trincia offre il racconto di un viaggio a metà strada tra reale e immaginario, a tratti distopico.





MARTEDÌ 7 LUGLIO





Axpo Arena del Mare – Live In Genova Festival





• Luca Carboni: "RIO ARI O LIVE" Doppio appuntamento anche per martedì 7 luglio. Luca Carboni sarà all’Axpo Arena del Mare con il primo concerto di Live In Genova Festival. Con “RIO ARI O LIVE” Carboni celebra i 40 anni di carriera; un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.





Piazza delle Feste – Rassegna "BalenEasy"





• Nico Arezzo e Giovanni Ti Amo. Il primo è un artista che non insegue il tempo delle uscite, delle mode o delle urgenze; le sue canzoni si prendono il loro tempo, si sedimentano e crescono lentamente fino a diventare inevitabili. Giovanni Ti Amo parte invece dal rumore, ma non si ferma lì: chitarre, scrittura, frammenti che si rompono e poi trovano un nuovo equilibrio.





GIOVEDÌ 9 LUGLIO





Axpo Arena del Mare – Live In Genova Festival





Madame. Il suo live sarà potente e senza filtri, alternando i brani dell’album Disincanto ai grandi successi che hanno accompagnato il suo percorso negli ultimi anni.





Piazza delle Feste – Rassegna "Ridere d'agosto... ma anche prima"





Li Evito Male “15 minuti” il nuovo format di stand up comedy, nato per trasformare una serata comica in un’esperienza da ricordare. Un format unico in Italia che fonde stand up comedy e musica hip hop: ritmo serrato, linguaggio diretto e un forte senso di comunità. Un evento che non si limita a far ridere, ma crea connessione, energia e condivisione,





VENERDÌ 10 LUGLIO





Axpo Arena del Mare – Live In Genova Festival & Ulisse Fest





• Francesco Gabbani: "Dalla tua parte – live". Nella tappa genovese del suo tour “Dalla tua parte – live”, Gabbani celebra i suoi dieci anni di carriera ripercorrendo le sue hit più famose – da Occidentali’s Karma a Viceversa – fino ai suoi successi più recenti.





Piazza delle Feste – Rassegna "Ridere d'agosto... ma anche prima"





• Vincenzo Schettini. Rieccolo, Vincenzo Schettini torna a EstateSpettacolo per la prima data della rassegna Ridere d’agosto ma anche prima. Professore, musicista e comunicatore scientifico seguitissimo soprattutto dalle giovani generazioni, Schettini porterà sul palco un format coinvolgente e originale, capace di rendere accessibili concetti complessi attraverso il linguaggio universale del suono. Un viaggio tra vibrazioni, armonie, leggi fisiche e mistero, in cui la musica diventa la chiave di lettura per comprendere il mondo.





SABATO 11 LUGLIO





Isola delle Chiatte – Ulisse Fest (Alba)





• Ore 05:30 – Michael P. Hinson in concerto. Ulisse Fest ritorna l’11 luglio già alle prime luci dell’alba con il concerto sull'Isola delle Chiatte di Michael P. Hinson, figura appartata dell’alt-folk. Sarà un live intimo, dove la luce detterà i tempi e le canzoni troveranno ascolto nel silenzio del mattino.





• Ore 07:00 – "Esperimenti di volo" A seguire, il laboratorio esperienziale di Rebirthing condotto da Francesca Ferrari e Enrico Bellucci.





Piazza delle Feste – Ulisse Fest (Pomeriggio e Sera)





• Ore 18:30 – "Il rumore del mondo" con Cecilia Sala. In dialogo con Doris Zaccone e Edoardo Buffoni, Sala porta il suo modo unico di guardare il mondo: quello di chi parte, osserva, ascolta e poi restituisce i dettagli umani nascosti dentro la grande attualità internazionale.





• Ore 21:00 – Kruder & Dorfmeister Dj Set A chiudere la lunga giornata della Festa sarà il DJ Set del duo Kruder & Dorfmeister, gruppo di musica elettronica austriaco celebre in tutto il mondo per i suoi remix downtempo, hip-hop e drum and bass.





Axpo Arena del Mare – Altraonda Festival





• Negramaro: "Una storia ancora semplice" Per Altraonda Festival, sul grande palco dell’Axpo Arena del Mare salgono l'11 luglio i Negramaro, attesissimi dal pubblico di EstateSpettacolo, per festeggiare i loro 20 anni di musica con il tour Una storia ancora semplice.





DOMENICA 12 LUGLIO





Isola delle Chiatte – Ulisse Fest (Alba)





• Ore 05:30 – Seckou Keita in concerto La domenica avrà un prologo con il secondo concerto all’alba organizzato nell’ambito di Ulisse Fest all’Isola delle Chiatte. Sarà un’esperienza musicale ricca, dinamica e memorabile con il suono della kora di Seckou Keita, musicista senegalese tra i più innovativi al mondo.





• Ore 07:00 – "Esperimenti di volo" Tornano Francesca Ferrari e Enrico Bellucci con il secondo appuntamento del laboratorio di Rebirthing.





Piazza delle Feste – Ulisse Fest (Maratona di Incontri) Dalle ore 18:00, al ritmo di un incontro ogni ora, si susseguiranno sul palco grandi ospiti:





• Enrico Brizzi: un monologo dedicato all’arte di camminare e alle meravigliose scoperte che essa propizia.





• Gabriella Greison: un intreccio tra fisica quantistica, mito e racconto personale per riscrivere l’idea stessa del partire e del tornare.





• Stefano Mancuso: tra i più autorevoli studiosi di neurobiologia vegetale, racconterà le straordinarie strategie con cui le piante hanno colonizzato il pianeta, adattandosi agli ambienti più estremi.





• Moni Ovadia: una lectio magistralis sul senso del viaggio che decide chi siamo, partendo da due figure e due modi opposti di mettersi in cammino: Odisseo, che attraversa il mondo per tornare a casa, e Abramo, che lascia tutto per andare dove non è mai stato.





• Eugenio in Via di Gioia: dai marciapiedi di Torino ai palchi di tutta Italia, la band racconta il viaggio umano e musicale che li ha trasformati da quattro amici con un sogno in una delle realtà più amate della scena italiana. Parteciperà Doris Zaccone.





Axpo Arena del Mare – Altraonda Festival





• Symphony of Chaos (con ASCO). Uno spettacolo orchestrale unico che fonde musica sinfonica, tecnologia avanzata e narrazione visiva in un’esperienza multisensoriale senza precedenti. Al centro dello show c’è ASCO, il DJ numero 131 al mondo, alla direzione di un’orchestra di archi, fiati, percussioni e un coro lirico, capace di creare la perfetta contrapposizione tra l’armonia della musica classica e il caos dei suoni techno generati in tempo reale nel suo live set.









Patrocini, sponsor e mediapartner





Porto Antico EstateSpettacolo è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e RAI, sponsor Axpo Italia e Gruppo Valagussa. Media partner sono Primocanale, Radio Babboleo, Telenord e Il Secolo XIX.









Porto Antico EstateSpettacolo Digital





Da quest’anno Porto Antico EstateSpettacolo rafforza la propria presenza digitale con l’apertura dei canali social ufficiali dedicati alla rassegna. Un ulteriore strumento di comunicazione pensato per raccontare in tempo reale il ricco programma di eventi, dare ancora maggiore visibilità agli artisti e ai contenuti in calendario e valorizzare l’esperienza del pubblico attraverso aggiornamenti, immagini, video e approfondimenti.





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