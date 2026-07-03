Genova, poesia: Stefano Giordano in libreria con "Mà. Canto dell'anima"

Appuntamento con la poesia e la riflessione lunedì 6 luglio alle ore 17.45 alla libreria Feltrinelli di Genova, dove Stefano Giordano presenterà il suo volume Mà. Canto dell'anima, una raccolta di poesie e pensieri dedicata al legame tra madre e figlio.

A dialogare con l'autore saranno lo scrittore Ivano Malcotti e la scrittrice e filosofa Silvia Bevilacqua, che ha firmato anche la prefazione del libro. L'opera si distingue per il suo carattere polisensoriale, arricchita da audioletture e contenuti di approfondimento che accompagnano il lettore lungo il percorso emotivo dei testi.

Mà. Canto dell'anima nasce dall'esperienza personale dell'autore e racconta, attraverso versi essenziali e diretti, il coraggio dell'amore verso la madre. Il filo conduttore della raccolta è il ribaltamento del tradizionale rapporto tra madre e figlio: chi è stato accudito diventa custode, in un percorso segnato dalla fragilità, dalla memoria e dalla restituzione affettiva. Nessuna retorica o ricerca dell'eroismo, ma il racconto di un legame che si fa ancora più autentico proprio nella vulnerabilità.

Stefano Giordano è Vigile del fuoco e consigliere regionale della Liguria. Nel presentare il volume racconta come il libro sia il frutto di un lungo percorso umano e professionale: dall'impegno quotidiano nel soccorso alle persone fino all'attività sindacale e politica, esperienze che hanno rafforzato la sua attenzione verso le fragilità sociali. Mà. Canto dell'anima, spiega l'autore, nasce dal dolore della perdita e dalla necessità di trasformare l'amore vissuto in memoria, parola e presenza.

Nella prefazione, Silvia Bevilacqua propone una lettura filosofica dell'opera, sottolineando come i testi non inseguano i canoni tradizionali della poesia, ma trovino la loro forza nella dimensione sentimentale e nell'ascolto interiore. Richiamando il pensiero della filosofa spagnola María Zambrano, Bevilacqua descrive la scrittura poetica come una pratica capace di trasformare il dolore e l'amore in una nuova possibilità di rinascita, invitando il lettore ad accostarsi ai versi senza cercare spiegazioni razionali, ma lasciandosi guidare dalla forza evocativa delle parole.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.