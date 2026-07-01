Letteratura: al via la terza edizione del Premio "Liguria Terra di Emozioni", racconti inediti tra cultura, territorio e inclusione

Riparte il Premio Letterario "Liguria Terra di Emozioni", il concorso promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio che, dopo il successo delle prime due edizioni, torna a invitare scrittrici e scrittori a raccontare la Liguria attraverso storie, paesaggi, tradizioni ed emozioni. L'iniziativa gode del patrocinio di Regione Liguria, Consiglio regionale della Liguria e Comune di Genova, con il coinvolgimento di tutti i Rotary Club genovesi.

L'edizione 2026 prende il via forte dei risultati ottenuti lo scorso anno, quando il concorso ha raccolto 190 racconti provenienti da tutta Italia. Venti opere finaliste sono state pubblicate in un volume di circa 200 pagine, confermando il crescente interesse verso un progetto che unisce promozione culturale, valorizzazione del territorio e inclusione sociale.

Il concorso è aperto agli autori maggiorenni italiani e dei Paesi dell'Unione Europea. I partecipanti dovranno presentare un racconto inedito ambientato in Liguria, della lunghezza compresa tra 15.000 e 20.000 battute, da inviare entro il 30 settembre 2026 all'indirizzo di posta elettronica genovasangiorgio@rotary2032.it, allegando i propri dati anagrafici e una breve sinossi.

Le opere finaliste saranno selezionate entro il 31 dicembre 2026 e raccolte in un volume pubblicato dall'editore Stefano Termanini, governatore incoming del Rotary Distretto 2032. Anche quest'anno ciascun racconto sarà trasformato in un audiolibro grazie alla voce dei soci dei Rotary Club genovesi. Le registrazioni saranno donate all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ed entreranno a far parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, contribuendo a rendere la letteratura accessibile anche alle persone con disabilità visiva. Ogni testo pubblicato sarà inoltre corredato da un QR Code che consentirà di ascoltarne la versione audio.

La cerimonia di premiazione è in programma il 16 febbraio 2027, alle ore 18, nella sede di Banca Patrimoni Sella & C., in via Garibaldi 3 a Genova. L'istituto bancario è main sponsor del premio fin dalla prima edizione e sostiene il progetto condividendone i valori di promozione della cultura, inclusione e valorizzazione del territorio.

A presiedere la giuria sarà lo scrittore Carlo A. Martigli, mentre la curatela dell'iniziativa è affidata a Lucia Aliverti, Past President del Rotary Club Genova San Giorgio, che segue il progetto sin dalla sua nascita. L'immagine ufficiale del premio è stata realizzata dalla pittrice Manuela Compri.

Numerosi gli apprezzamenti istituzionali. La vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura, Simona Ferro, ha sottolineato come il premio rappresenti un appuntamento ormai consolidato del panorama culturale ligure, capace di valorizzare il territorio attraverso la creatività degli autori. Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, ha evidenziato il valore culturale e sociale dell'iniziativa, definendola uno strumento di partecipazione e crescita collettiva.

Anche l'assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari, ha rimarcato l'importanza del progetto, che unisce la promozione della produzione letteraria a un concreto impegno per l'accessibilità grazie alla realizzazione degli audiolibri destinati all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Per il presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, Ernesto De Sanctis, e la curatrice Lucia Aliverti, il premio continua a crescere sia per qualità sia per partecipazione, consolidandosi come un appuntamento culturale capace di raccontare la Liguria attraverso le emozioni e di diffondere, al tempo stesso, un forte messaggio di inclusione.

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