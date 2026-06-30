Polcevera Noir, tra cronaca e mistero: la scrittrice Sabrina De Bastiani tra bilancio della rassegna e i prossimi appuntamenti

Un viaggio tra racconti, atmosfere cupe e storie legate al territorio della Val Polcevera. È questo il filo conduttore di Polcevera Noir, la rassegna culturale che intreccia letteratura, memoria e suggestioni del territorio, giunta al termine della sua prima fase.

A fare il punto sull’iniziativa, a Liguria Live per Telenord, è stata Sabrina De Bastiani, scrittrice e organizzatrice culturale, che ha tracciato un bilancio delle prime serate e anticipato i prossimi appuntamenti del programma.

La rassegna ha proposto incontri dedicati al genere noir e alle sue declinazioni contemporanee, con particolare attenzione al legame tra narrazione e identità dei luoghi. La Val Polcevera, con la sua storia complessa e le sue trasformazioni urbane e sociali, è diventata così sfondo e protagonista delle diverse serate, offrendo spunti narrativi che uniscono realtà e finzione.

Secondo De Bastiani, l’iniziativa ha confermato l’interesse del pubblico per un racconto culturale capace di valorizzare il territorio attraverso linguaggi diversi, dalla letteratura al dialogo con autori ed esperti. Un riscontro positivo che incoraggia la prosecuzione del progetto anche nelle prossime settimane.

Il calendario di Polcevera Noir proseguirà infatti con nuovi appuntamenti dedicati ad autori, presentazioni e momenti di approfondimento, con l’obiettivo di consolidare una rassegna che punta a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale genovese.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della valle, che attraverso la cultura prova a raccontare non solo le sue criticità, ma anche le sue potenzialità creative e identitarie.

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