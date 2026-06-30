Festa di San Pietro: le tradizioni genovesi secondo il professor Franco Bampi

La festa dei Santi Pietro e Paolo, una delle ricorrenze più sentite del calendario cristiano, è stata l'occasione per riscoprire usanze, curiosità e antiche tradizioni della cultura genovese. A ripercorrerle negli studi di Telenord è stato il professor Franco Bampi, studioso della lingua e della storia ligure e volto della trasmissione Scignoria.

Nel corso dell'approfondimento, Bampi ha accompagnato i telespettatori in un viaggio attraverso la Genova di un tempo, raccontando come la ricorrenza del 29 giugno fosse vissuta nei quartieri della città e nei borghi della riviera, tra celebrazioni religiose, tradizioni popolari e consuetudini tramandate di generazione in generazione.

Ampio spazio è stato dedicato al significato storico e religioso della festività, che vede San Pietro e San Paolo tra i principali patroni della cristianità. In Liguria, la ricorrenza ha da sempre assunto anche un valore profondamente legato al mare e al mondo della pesca, con celebrazioni che coinvolgevano le comunità marinare, processioni, benedizioni delle imbarcazioni e momenti di aggregazione nelle piazze e lungo il litorale.

Nel suo racconto, il professore ha ricordato anche come molte tradizioni popolari fossero accompagnate da proverbi in lingua genovese, credenze legate al ciclo delle stagioni e rituali che segnavano il passaggio verso l'estate, testimoniando il profondo legame tra la cultura locale, il calendario religioso e la vita quotidiana.

L'intervento ha rappresentato un'occasione per valorizzare il patrimonio immateriale della Liguria, fatto non solo di monumenti e paesaggi, ma anche di memoria, lingua e tradizioni che continuano a raccontare l'identità del territorio. Un patrimonio che Franco Bampi, da anni impegnato nella divulgazione della cultura genovese attraverso libri, conferenze e la trasmissione Scignoria, continua a far conoscere anche al pubblico televisivo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.