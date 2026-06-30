Genova, festa al Porto Antico per i 50 anni di Radio Babboleo

GENOVA - Cinquant’anni di musica, informazione, voci e storie della Liguria. Giovedì 2 luglio Radio Babboleo celebra il suo cinquantesimo anniversario insieme ai suoi ascoltatori, con una grande serata gratuita alla Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, dalle 18 alle 24. L’evento, aperto a tutta la Liguria e pensato per coinvolgere persone di ogni età, sarà una festa popolare costruita attorno agli elementi che dal 1976 accompagnano la storia dell’emittente: la musica, l’intrattenimento, il rapporto diretto con il pubblico e il legame con il territorio.

“Sarà una serata speciale per celebrare insieme a tutta la Liguria mezzo secolo di storia della radio più amata e ascoltata della nostra regione – dichiara l’editore di Radio Babboleo, Marina Odicino –. Radio Babboleo è un’emittente libera e indipendente, profondamente radicata nel territorio, che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento riconoscibile e vicino ai suoi ascoltatori. Un percorso reso possibile anche dalla continuità di una proprietà che, in questi cinquant’anni, è sempre rimasta espressione della stessa famiglia. Oggi una nuova generazione porta avanti questa storia, testimoniando un legame autentico con la radio e con la Liguria che prosegue dal 1976”.

A guidare la serata saranno i conduttori di Radio Babboleo, protagonisti sul palco con musica, giochi, interventi e momenti dedicati al pubblico. Nel corso dell’evento sarà proiettato anche un video celebrativo che ripercorrerà i primi cinquant’anni della radio, dalle origini fino alla realtà multicanale di oggi.

Uno degli spazi centrali sarà il Vintage Park, un parco divertimenti dedicato a tutte le generazioni, con tiro al barattolo, lancio degli anelli, calcio bowling, water pong, pesca delle paperelle e ruota della fortuna. In palio gadget, premi e sorprese. Durante la festa saranno distribuite gratuitamente anche focaccia genovese e granite Babboleo, mentre sul palco si alterneranno momenti di intrattenimento, comicità e spettacolo.

La parte musicale accompagnerà il pubblico attraverso la storia e l’identità delle tre emittenti del gruppo (Radio Babboleo, Babboleo Suono e Babboleo Lab) fino al gran finale con il DJ set Radio Babboleo, la performance dal vivo della violinista elettrica Elsa Martignoni e lo spettacolo dei trampolieri luminosi. È previsto inoltre un momento istituzionale con il saluto delle autorità invitate e i ringraziamenti agli enti e alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

La festa del 2 luglio sarà anche l’occasione per incontrare dal vivo la comunità che ogni giorno ascolta Radio Babboleo nelle case, nelle automobili e nei luoghi di lavoro: generazioni diverse unite da una radio nata e cresciuta in Liguria.

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