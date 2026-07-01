Musica e storia si incontrano a Santa Zita: violino, violoncello e un viaggio nella Grande Genova

La chiesa monumentale di Santa Zita alla Foce si prepara ad accogliere una serata in cui musica e memoria cittadina dialogheranno in un unico percorso culturale. Martedì 7 luglio, a partire dalle ore 20, la rassegna "Una città per tutti – Musica nei quartieri di Genova" propone il penultimo appuntamento del cartellone con "Invenzioni e meditazioni", un concerto che vedrà protagonisti il violinista Marco Mascia e il violoncellista Kim Schiffo.

Ad aprire la serata, alle ore 20, sarà l'intervento dell'architetto genovese Ibleto Fieschi, che accompagnerà il pubblico in una riflessione dedicata a "La Grande Genova", tema scelto come omaggio all'identità storica e culturale della città in vista delle iniziative del 2026.

Il concerto offrirà un percorso musicale che attraversa alcune delle pagine più affascinanti del repertorio cameristico per violino e violoncello, alternando momenti di intensa spiritualità a brani di grande virtuosismo. Il programma si aprirà con la celebre Sarabanda con Variazioni di Georg Friedrich Händel nella trascrizione di Johan Halvorsen, seguita dagli 8 Duetti op. 39 di Reinhold Moritzevič Glière, composizioni caratterizzate da una raffinata scrittura musicale e da un ricco dialogo espressivo tra i due strumenti.

Non mancheranno due autentici capolavori di Johann Sebastian Bach: il Preludio dalla Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo e il Preludio dalla Partita n. 3 in mi maggiore per violino solo, pagine che rappresentano una delle più alte espressioni della musica barocca. La seconda parte del concerto sarà dedicata ad alcuni tra i brani più amati della letteratura musicale, come la suggestiva Méditation dall'opera Thaïs di Jules Massenet e Le Cygne di Camille Saint-Saëns, fino alla spettacolare Passacaglia di Händel-Halvorsen, che chiuderà la serata con un intenso dialogo strumentale.

Protagonista al violino sarà Marco Mascia, diplomato al Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova e successivamente specializzato al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino con il massimo dei voti. Docente di violino e musicista attivo in numerose realtà orchestrali italiane, collabora stabilmente con l'Orchestra Jean Sibelius di Rapallo e nel 2025 ha eseguito in prima assoluta un concerto composto appositamente per lui dal maestro Andrea Basevi.

Al suo fianco il violoncellista Kim Schiffo, nato a Seul e formatosi tra il Conservatorio "Niccolò Paganini" di Genova, la Scuola di Musica di Fiesole e la Robert Schumann Musikhochschule di Düsseldorf. Apprezzato interprete sia come solista sia in formazioni cameristiche e orchestrali, dal 2010 è membro dell'ensemble Dodecacellos, con cui affronta un repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, fino alla musica sacra e leggera.

La rassegna "Una città per tutti – Musica nei quartieri di Genova", ideata dal Collegium Pro Musica sotto la direzione artistica del maestro Stefano Bagliano, prosegue così il suo percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico cittadino attraverso concerti e incontri distribuiti nei Municipi Medio Levante e Levante.

Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite il sito del Collegium Pro Musica, via WhatsApp al numero 335 6314095 oppure scrivendo all'indirizzo info@collegiumpromusica.com

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