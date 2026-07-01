Arenzano, la Pineta diventa un laboratorio di architettura: torna il festival "Abitare la Vacanza / Pineta Modernissima"

Dal 3 al 5 luglio la Pineta di Arenzano ospita la terza edizione di "Abitare la Vacanza / Pineta Modernissima", il festival dedicato all'architettura della villeggiatura moderna che, attraverso incontri, visite guidate, proiezioni e reading, punta a valorizzare uno dei più significativi esempi di integrazione tra architettura e paesaggio del Novecento italiano.

Ideato dall'associazione culturale plug_in e curato dal critico di architettura Emanuele Piccardo, il festival inaugura quest'anno un nuovo format scegliendo come sede la Pineta di Arenzano, un complesso urbanistico nato negli anni Cinquanta dalla visione degli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso. Il loro piano di lottizzazione, redatto nel 1956, rappresenta una delle esperienze più rilevanti dell'architettura moderna italiana applicata al tema della residenza per le vacanze.

La Pineta, realizzata grazie alla committenza della marchesa Negrotto Cambiaso e del marchese Marcello Cattaneo Adorno, divenne nel tempo un vero laboratorio progettuale, richiamando alcuni dei maggiori protagonisti dell'architettura italiana del secolo scorso. Tra questi figurano Gio Ponti, Vico Magistretti, Anna Castelli Ferrieri, Roberto Menghi e gli stessi Gardella e Zanuso, autori di ville, residenze e spazi collettivi che ancora oggi rappresentano un patrimonio di grande valore storico e culturale.

Il festival nasce con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza del valore delle architetture per la vacanza, sia lungo le coste del Mediterraneo sia nei contesti montani, mettendo al centro il rapporto tra costruito, natura e paesaggio.

Il programma della manifestazione prevede tre giornate ricche di appuntamenti. Si parte venerdì 3 luglio al Golf Club della Pineta con i saluti inaugurali, seguiti da un incontro dedicato al centenario dell'architetto Vittorio Giorgini, dalla proiezione del documentario La balena nel bosco di Emanuele Piccardo e da un approfondimento sul restauro di Villa Morassutti. La serata si concluderà con la proiezione del film Bruno Morassutti. Tema e variazioni, alla presenza del regista Davide Maffei.

Sabato 4 luglio sarà invece dedicato alla scoperta delle architetture della Pineta attraverso visite guidate che porteranno i partecipanti alla scoperta di edifici firmati da Gardella, Zanuso, Magistretti, Gio Ponti e Roberto Menghi. Nel pomeriggio, nella chiesa dei Santi Martino e Alessandro, verranno assegnati i Premi Abitare la Vacanza 2026, seguiti da un incontro sulle ville di Ronchi e Poveromo e da un reading teatrale tratto dal romanzo La speculazione edilizia di Italo Calvino, organizzato a Marina Grande.

Domenica 5 luglio il pubblico potrà visitare altre opere simbolo della Pineta, tra cui l'Hotel Punta San Martino e il Condominio La Residenza. Nel pomeriggio spazio ai temi dell'urbanistica e della progettazione con i talk "Pianificare la vacanza" e "Ignazio Gardella e Marco Zanuso: progettare la vacanza". La manifestazione si chiuderà con un confronto pubblico dedicato al futuro di Marina Grande, al quale prenderanno parte esperti e rappresentanti delle istituzioni.

L'edizione 2026 rappresenta inoltre l'avvio di un progetto triennale che proseguirà fino al 2028. L'iniziativa prevede campagne fotografiche, attività di ricerca e censimento delle architetture della Pineta con l'obiettivo di creare il futuro Archivio della Pineta di Arenzano, destinato a raccogliere documenti provenienti da archivi pubblici, fondi fotografici e collezioni private, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio architettonico unico nel panorama italiano.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Pineta di Arenzano e da plug_in, con il patrocinio di Do.co.mo.mo Italia e Inarch Liguria. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

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