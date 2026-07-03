Genova, Quasi Casa: serata benefica a San Matteo per sostenere l'unità di strada e i progetti nelle scuole

Una serata di teatro, musica e solidarietà per sostenere le attività di Quasi Casa. Lunedì 7 luglio, alle 21.15, in piazza San Matteo, nell'ambito del Festival in una notte d'estate di Lunaria Teatro, andrà in scena "Una Quasi Notte d'estate", evento benefico promosso da Quasi Casa, il progetto di Caritas Genova realizzato da Young Caritas.

L'iniziativa vedrà la partecipazione di artisti, artiste e amici del progetto che hanno aderito all'appello degli organizzatori per dare vita a una serata il cui ricavato sarà interamente destinato a finanziare alcune delle attività di Quasi Casa.

«Si tratta di un evento che abbiamo organizzato noi di Quasi Casa – spiega Margherita Goretti di Young Caritas –. Abbiamo chiamato a raccolta artisti e artiste, e molti amici, per una serata benefica il cui ricavato servirà a sostenere in particolare l'unità di strada che distribuisce pasti alle persone senza dimora e le attività di sensibilizzazione e promozione che svolgiamo nelle scuole genovesi».

Per partecipare è necessario prenotare il biglietto contattando Lunaria Teatro.

Quasi Casa è la nuova casa di quartiere promossa e sostenuta da Caritas Genova nel cuore del centro storico, in piazza San Matteo. Realizzato da Young Caritas al termine di un percorso di progettazione condivisa durato oltre due anni, lo spazio nasce con l'obiettivo di offrire servizi, accoglienza, cultura e occasioni di partecipazione, contrastando la solitudine e favorendo la costruzione di relazioni.

Pensata come un luogo aperto a tutta la cittadinanza, Quasi Casa vuole essere non solo un punto di riferimento per le persone in situazione di fragilità, ma anche uno spazio di incontro, ascolto e crescita condivisa, dove il quartiere e i suoi abitanti diventano protagonisti nella costruzione di una comunità più inclusiva e solidale.

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