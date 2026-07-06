Genova, al via le riprese del documentario su Gino Paoli: Alessio Boni e Tullio Solenghi nel cast

Sono iniziate oggi, lunedì 6 luglio, a Genova le riprese di "Quella soffitta vicino al mare" (titolo provvisorio), il documentario dedicato a Gino Paoli che racconterà la vita e il percorso artistico del celebre cantautore attraverso i luoghi simbolo della sua storia.

La produzione, firmata Tebeia in collaborazione con Rai Documentari, è diretta da Francesco Eramo Puoti, su soggetto e sceneggiatura di Mauro Graiani. Nel cast figurano Alessio Boni, Tullio Solenghi, Pino Strabioli ed Eleonora Puglia.

Le riprese si svolgeranno fino all'8 luglio in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, tra cui Boccadasse, la Passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, lo storico Hotel Bristol Palace e Villa Durazzo Bombrini, dove sarà ricostruita la celebre "soffitta vicino al mare", luogo simbolico in cui Paoli compose alcune delle sue prime canzoni.

Determinante il ruolo della Genova Liguria Film Commission, che ha accompagnato il progetto fin dalla fase di sviluppo, individuando le location e coordinando l'organizzazione dei set insieme agli enti coinvolti.

«Il progetto è nato durante i Portofino Days dello scorso marzo – spiega la presidente della Genova Liguria Film Commission, Cristina Bolla –. Da quel primo incontro con la produzione è nata una collaborazione che ci ha portato a condividere la convinzione che un'opera dedicata a Gino Paoli dovesse essere girata nei luoghi autentici della sua vita. Genova diventa così protagonista del racconto, con scenari strettamente legati alla storia del cantautore».

Sulla stessa linea la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, che sottolinea come «Genova e la Liguria non saranno soltanto lo sfondo del documentario, ma parte integrante della narrazione, valorizzando un patrimonio culturale e paesaggistico che continua ad attrarre produzioni audiovisive».

Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, il progetto rappresenta anche un'importante occasione di valorizzazione culturale: «L'audiovisivo è uno strumento capace di promuovere il territorio e di custodire la memoria. Gino Paoli è uno dei protagonisti della grande scuola dei cantautori genovesi e questa produzione contribuirà a far conoscere la sua figura anche alle nuove generazioni».

Il documentario alternerà immagini d'archivio, musica e ricostruzioni narrative, seguendo il filo della memoria di Gino Paoli tra passato e presente. Al centro del racconto ci sarà proprio la soffitta affacciata sul mare di Boccadasse, luogo reale e simbolico dove nacquero le prime ispirazioni artistiche del cantautore e prese forma una delle stagioni più importanti della musica italiana.

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