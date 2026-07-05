Vado Ligure, “Quella sagoma di Dante”: musica e ironia nel giardino di Villa Groppallo

Un viaggio tra musica, letteratura e teatro per riscoprire Dante Alighieri attraverso uno sguardo originale e ironico. Stasera 5 luglio, alle 21.30, il giardino di Villa Groppallo a Vado Ligure ospiterà lo spettacolo “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, nell’ambito della rassegna “It’s Summer 2026 – Vado Ligure Move On”.

Protagoniste della serata saranno le pianiste Elena Buttiero e Anita Frumento, impegnate in un concerto per pianoforte a quattro mani, accompagnate dalla voce narrante di Anna Giarrocco. L’evento propone un percorso musicale e teatrale che intreccia brani ottocenteschi ispirati alla Divina Commedia, composti nel 1865 dal genovese Cesare San Fiorenzo, con testi contemporanei dal tono ironico tratti da “Donne di Dante” di Daria Pratesi.

Il risultato è una rilettura che alterna musica e parola, attraversando l’immaginario dantesco con uno sguardo inedito sulle figure femminili che popolano l’opera del poeta, da Beatrice a Francesca da Rimini, fino a Piccarda Donati, Pia de’ Tolomei e Gemma Donati. Un Dante raccontato anche nella sua dimensione umana, tra poesia, relazioni e quotidianità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla grande letteratura attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, valorizzando al tempo stesso la creatività femminile e la contaminazione tra arti diverse. Il programma alterna momenti classici e contemporanei, proponendo anche pagine musicali di rara esecuzione.

L’ingresso è libero. L’evento è organizzato dal Comune di Vado Ligure insieme all’Associazione Culturale Allegro con Moto.

Sul palco, Anna Giarrocco porta la sua esperienza di attrice e cantante lirica, maturata tra teatro, cinema e progetti multimediali, mentre Elena Buttiero e Anita Frumento rappresentano due interpreti di rilievo nel panorama pianistico e cameristico italiano, con una lunga attività concertistica internazionale e un’intensa ricerca sul repertorio per pianoforte a quattro mani.

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