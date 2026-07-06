Teatro Garage: "15 Minuti" apre 'Ridere d'agosto' al Porto Antico, stand up comedy e hip hop sul palco di Piazza delle Feste

Prende il via giovedì 9 luglio al Porto Antico di Genova la 36ª edizione di "Ridere d'agosto ma anche prima", la rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage. Ad aprire il cartellone, alle 21.30 in Piazza delle Feste, sarà "15 Minuti", il nuovo format del collettivo genovese Li Evito Male, che unisce stand up comedy e cultura hip hop in uno spettacolo dal ritmo serrato.

Sul palco si alterneranno, con monologhi della durata di un quarto d'ora, alcuni protagonisti della nuova scena comica italiana e genovese. A condurre la serata saranno Andrea Bruzzone e Francesco Solari, mentre tra gli ospiti figurano Davide Calgaro, noto al pubblico per le partecipazioni a Zelig e Colorado e per i ruoli nel film Odio l'estate e nella serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, Angelo Amaro, volto di Comedy Central e della web serie Street Credibility, Paul D Genovese, oltre ai componenti del collettivo Lolli Bozzi, Noemi Sanfilippo e Roberto Gentile. A chiudere la serata sarà il dj set di DJ Kamo, punto di riferimento della scena hip hop.

L'idea del format nasce dalla volontà di mettere insieme due linguaggi che condividono ritmo, immediatezza e capacità di raccontare il presente. «Stand up comedy e cultura hip hop hanno molti elementi in comune – spiegano i fondatori del collettivo Francesco Solari, Andrea Bruzzone e Noemi Sanfilippo –. Vogliamo creare un evento capace non solo di divertire, ma anche di trasmettere energia e senso di comunità».

Nato nel 2022, il collettivo Li Evito Male è diventato un punto di riferimento per la comicità emergente genovese, organizzando spettacoli, rassegne e laboratori gratuiti di scrittura nel centro storico con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla stand up comedy. Oggi l'associazione riunisce una quindicina di artisti tra i 25 e i 35 anni.

La rassegna "Ridere d'agosto ma anche prima" rientra tra gli eventi selezionati dal bando "Genova Città dei Festival 2026" del Comune di Genova ed è patrocinata da Regione Liguria. I biglietti sono disponibili presso il Teatro Garage e online, mentre la biglietteria al Porto Antico aprirà la sera dello spettacolo a partire dalle 20.

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