Un viaggio nella memoria a 70 anni dal naufragio dell'Andrea Doria: 'La Valigia dei Ricordi' al Galata Museo del Mare

In occasione del settantesimo anniversario del naufragio dell’Andrea Doria, il prossimo 25 luglio alle 20.30 il Galata Museo del Mare ospiterà "La Valigia dei Ricordi 1956–2026", uno spettacolo teatrale immersivo dedicato alla memoria del celebre transatlantico e delle persone che viaggiavano a bordo.

L'evento accompagnerà il pubblico in un percorso tra storia, teatro e musica, trasformando gli spazi museali in un viaggio attraverso le vicende dei passeggeri e dell'equipaggio dell'Andrea Doria. Gli spettatori saranno guidati da personaggi ispirati ai protagonisti dell'epoca e potranno osservare fotografie, documenti e testimonianze che raccontano uno dei capitoli più significativi della storia della navigazione italiana.

Tra i momenti più intensi della serata è prevista la lettura pubblica di una lettera originale scritta appena due giorni dopo il naufragio, un documento storico che restituisce le emozioni e il clima vissuti all'indomani della tragedia.

L'esperienza prevede inoltre una fotografia ricordo ispirata ai ritratti dei passeggeri degli anni Cinquanta, l'incontro con la simbolica "Valigia dei Ricordi" e un finale sulla terrazza del museo con musica dal vivo in omaggio al Maestro Nappi.

Al termine dello spettacolo ogni partecipante riceverà alcuni omaggi commemorativi: una fragranza offerta da Nobile 1942, un volume pubblicato da Erga Edizioni, i tradizionali canestrelli di Preti 1851 e un eBook realizzato dall'autrice e ideatrice dello spettacolo, Sophie Lamour.

Lo spettacolo è interpretato dalla Compagnia Teatro Diacronico di Genova Dreams APS, composta da Sophie Lamour, Deborah Carelli, Manuel Moreno, Sabrina Flaccavento, Andrea Urbano, Barbara Castellano, Alberto Cervelli, Lorena Scarsi e Paolo Vigo. L'iniziativa intende rendere omaggio non solo alla nave, ma soprattutto alle storie e alle persone che, a settant'anni di distanza, continuano a rappresentare una pagina indelebile della memoria collettiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.