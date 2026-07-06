Santa Margherita Ligure: Levante in concerto il 29 agosto con “Dell’Amore Live in Estate 2026”
di steris
In scaletta anche "Sei tu", il brano che all'ultimo Festival di Sanremo ha incantato gli intenditori per costruzione musicale e interpretazione
Dopo il successo del club tour, la cantautrice Claudia Lagona, in arte Levante, torna dal vivo con “Dell’Amore Live in Estate 2026”, una nuova serie di appuntamenti che la porterà sui palchi delle principali rassegne estive italiane fino a settembre.
Tra le date più attese spicca quella di sabato 29 agosto a Santa Margherita Ligure, dove l’artista si esibirà all’Anfiteatro Bindi, in una tappa che si inserisce nel calendario dei festival estivi del Nord Italia. La città ligure farà da cornice a uno spettacolo in cui Levante alterna energia, scrittura emotiva e momenti più intimi, costruendo un live fortemente partecipativo.
Il tour, organizzato da Vivo Concerti, conferma la dimensione performativa della cantautrice, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza condivisa con il pubblico, tra cori, balli e introspezione.
Durante gli show estivi, Levante porta anche dal vivo il nuovo singolo “Malìa”, parte del percorso musicale che confluirà nel prossimo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, insieme ai brani già pubblicati come “Maimai”, “Niente da dire”, “Dell’Amore il Fallimento”, “Sono Blu” e il brano sanremese “Sei Tu”.
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