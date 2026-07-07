Bogliasco, torna il Posidonia Green Festival: debutta il museo sottomarino con Danovaro e il concerto di Tonino Carotone

Due giorni dedicati al mare, alla sostenibilità, alla scienza e alla musica. Il 10 e l'11 luglio Bogliasco ospita l'edizione 2026 del Posidonia Green Festival, la manifestazione internazionale che da oltre quindici anni promuove la tutela del Mediterraneo attraverso divulgazione scientifica, arte, sport e iniziative aperte al pubblico.

L'appuntamento più atteso sarà l'inaugurazione ufficiale di Posidonia Art Reef, il nuovo museo sottomarino rigenerativo realizzato davanti alla costa di Bogliasco. Nato nell'ambito del progetto europeo PartArt4OW, il museo unisce arte contemporanea, ricerca scientifica e citizen science con l'obiettivo di favorire la rigenerazione degli ecosistemi marini attraverso installazioni sommerse progettate per diventare habitat della biodiversità.

Venerdì 10 luglio, alle 22, il museo sarà presentato con un collegamento in diretta dal fondale marino al palco del festival. Sabato 11 luglio il pubblico potrà invece visitarlo grazie a escursioni di snorkeling guidato, uscite organizzate con Apnea Center e lezioni introduttive di apnea. Il percorso del museo sarà inoltre attraversato dalle gare del Miglio Blu di Bogliasco, che comprendono la prova dei 3.000 metri, il Miglio Marino (1.852 metri) e la staffetta Nuoto-SUP-Nuoto.

Grande spazio sarà riservato anche alla divulgazione scientifica. Sabato sera salirà sul palco il biologo marino Roberto Danovaro, tra i massimi esperti internazionali del settore, che parlerà del futuro degli oceani e del progetto europeo TALASSA, dedicato alla tutela delle aree marine protette del Mediterraneo. Venerdì sera sarà invece protagonista il Meteorologo Ignorante, con lo spettacolo "IGNOTOUR – Il clima che cambia", dedicato al ruolo del mare nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Accanto agli incontri scientifici, il festival offrirà un ricco programma di attività gratuite per tutte le età. Sul molo sarà allestito il village con laboratori, stand divulgativi, iniziative dedicate al riciclo della plastica attraverso il progetto Precious Plastic, uscite gratuite in gozzo storico e attività per bambini e famiglie.

La musica accompagnerà entrambe le serate: venerdì si esibirà Tony Sghembo con un repertorio rock'n'roll e rhythm & blues, mentre sabato spazio ai Sabroson prima del concerto finale di Tonino Carotone (nella foto), protagonista della chiusura del festival.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

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