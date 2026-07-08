Enrico Ruggeri protagonista del Premio Alassio Musica: a Ligyes 2026 una serata tra canzoni e racconti

Enrico Ruggeri sarà il grande protagonista del Premio Alassio Musica 2026, appuntamento di punta di Ligyes – Alassio Genova Cultura Fest. Lunedì 13 luglio, alle 21.30 in Piazza Partigiani, il pubblico potrà incontrare una delle voci più autorevoli e raffinate della musica italiana, in una serata condotta da Christian Floris e diretta da Stefano Senardi.

Ad aprire l’evento sarà il giovane cantautore Mazzariello, tra le nuove promesse della scena musicale italiana.

“Ligyes continua a rappresentare un’importante occasione di incontro tra cultura, musica e valorizzazione del nostro territorio”, sottolinea Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con delega a Cultura e Spettacolo. “La presenza di un artista del calibro di Enrico Ruggeri impreziosisce un programma capace di unire grandi protagonisti della scena italiana e attenzione ai giovani talenti, offrendo al pubblico un’esperienza di grande qualità”.

Cantautore, autore e interprete, Enrico Ruggeri rappresenta una delle figure più significative della musica italiana. Dal 1978 a oggi ha pubblicato 40 album, vendendo oltre 5 milioni di copie. Due volte vincitore del Festival di Sanremo e premiato quattro volte dalla critica, è stato anche il primo artista italiano a portare in tour una grande orchestra. Le sue canzoni sono state reinterpretate da numerosi protagonisti della musica nazionale, tra cui Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mina, Anna Oxa e Gianni Morandi.

Oltre alla carriera musicale, Ruggeri ha coltivato la scrittura con i romanzi “Un gioco da ragazzi” e “40 vite senza fermarmi mai”, autobiografia nella quale ripercorre la storia dei suoi album. Ha inoltre condotto programmi televisivi e radiofonici di successo, tra cui “Il falco e il gabbiano” e “Gli occhi del musicista”, realizzato con Ermanno Labianca per Rai 2.

Docente di Storia della musica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, presidente della Nazionale Italiana Cantanti e autore dell’ultimo album “La caverna di Platone”, Ruggeri sarà premiato dal direttore del Premio Alassio Musica Stefano Senardi.

“Enrico e io ci conosciamo da tantissimo tempo – racconta Senardi – abbiamo iniziato il nostro percorso nella musica quasi contemporaneamente e abbiamo condiviso molte esperienze professionali. È un artista che vive la musica con grande passione, integrità ed etica, oltre a essere un profondo conoscitore della storia del cantautorato e del rock. Quella del 13 luglio ad Alassio sarà una serata speciale, ricca di musica e racconti”.

Sul palco, prima dell’omaggio a Ruggeri, ci sarà spazio anche per il talento emergente di Mazzariello, nome d’arte di Antonio Mazzariello, classe 2001 e originario della Campania. Considerato una delle voci più interessanti della nuova generazione cantautorale, si è fatto conoscere per una scrittura intensa e per la capacità di unire sensibilità autoriale e sonorità contemporanee.

Dopo i primi brani pubblicati nel 2021, Mazzariello ha partecipato a Sanremo Giovani, al Concerto del Primo Maggio e, dopo la vittoria ad Area Sanremo 2025, al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Ha inoltre pubblicato gli EP “Ufficio Oggetti Smarriti”, “Antisommossa” e “Grandi Successi”.

La partecipazione al Premio Alassio Musica rappresenterà per il giovane artista anche un’importante occasione creativa: nei giorni dell’evento realizzerà tra Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale, grazie al premio messo a disposizione da LIGYES – Giovani Talenti Territorio, iniziativa nata dalla collaborazione tra LIGYES, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Alassio e Sanremo.

Il progetto punta a creare un legame tra musica e territorio, offrendo agli artisti emergenti strumenti concreti di crescita professionale e valorizzando allo stesso tempo luoghi, comunità e identità della Liguria.

“Siamo felici di celebrare per il secondo anno consecutivo la collaborazione tra i Comuni di Sanremo e Alassio, LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo”, spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Enza Dedali. “Una rete che unisce valorizzazione del territorio, cultura e sostegno ai giovani talenti, creando opportunità concrete per gli artisti emergenti”.

Sulla stessa linea il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé: “Area Sanremo deve essere molto più di un concorso. L’obiettivo è offrire ai giovani artisti occasioni di crescita, confronto e visibilità. Grazie alla collaborazione con LIGYES e con le istituzioni coinvolte, uno dei vincitori può realizzare il proprio videoclip con un sostegno professionale dedicato. È successo con Maria Tomba e ora accadrà con Mazzariello”.

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