Soripiùsolidale: musica, volontariato e solidarietà per la "Ghirotti"

GENOVA - Dal 20 al 23 agosto il centro storico di Sori ospiterà la 23ª edizione di Soripiùsolidale, la manifestazione benefica che dal 2003 unisce musica, spettacolo, gastronomia e volontariato per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS.

Nata da un'idea di Carlo Casaleggio e Oliviero Cannella, con il contributo di Patrizia Biaghetti e Augusto Forin, l'iniziativa ha raccolto in 22 edizioni oltre 500 mila euro, confermandosi uno degli appuntamenti di solidarietà più significativi del territorio. Un risultato reso possibile dall'impegno di volontari, artisti, partner e cittadini che, anno dopo anno, hanno scelto di contribuire concretamente all'attività della Fondazione.

Da oltre quarant'anni la Fondazione Gigi Ghirotti è un punto di riferimento genovese nelle cure palliative. Ogni anno assiste gratuitamente oltre 1.600 pazienti a domicilio e negli Hospice, grazie a un'équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e volontari, offrendo assistenza qualificata e supporto alle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. L'edizione 2026 sarà dedicata alla raccolta fondi per il nuovo Progetto Hospice Albaro, la struttura destinata a diventare un punto di riferimento stabile per le cure palliative, con l'obiettivo di garantire continuità assistenziale e valorizzare un patrimonio al servizio della comunità.

Per quattro giorni, dalle 10.30 alle 24.00, il centro storico di Sori ospiterà un ricco programma di appuntamenti con concerti e spettacoli dal vivo che vedranno alternarsi 35 artisti, coordinati dagli Agitatori Culturali Irrequieti Giandeibrughi. Non mancheranno i tradizionali stand gastronomici, realizzati grazie al sostegno dei partner storici della manifestazione.

Accanto agli appuntamenti musicali saranno presenti il Gran Bazar Vintage dei volontari di Sori, lo stand della Fondazione con manufatti artigianali realizzati dal gruppo di volontariato, uno spazio dedicato ai libri, lo stand floreale e le degustazioni curate dall'Associazione Italiana Sommelier – Liguria. Per agevolare l'afflusso dei visitatori sarà attivo un servizio gratuito di parcheggio presso il campo sportivo, collegato al centro di Sori da una navetta operativa fino alle ore 24.00. Sarà inoltre potenziato il servizio ferroviario sulla linea Genova–Sestri Levante. Anche quest'anno Soripiùsolidale invita cittadini e visitatori a partecipare a un evento che coniuga intrattenimento e impegno sociale, contribuendo a sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti e il nuovo Progetto Hospice Albaro.

"Sta per ritornare anche quest’anno Soripiùsolidale 2026, un esempio autentico di comunità, impegno e solidarietà – commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo e alle Pari opportunità Simona Ferro –. Da oltre vent'anni questo appuntamento coniuga musica, cultura e gastronomia con un obiettivo nobile: sostenere l'operato della Fondazione Gigi Ghirotti, fornendo un aiuto concreto e costante per le numerose famiglie liguri che affrontano momenti di fragilità. Questa straordinaria manifestazione dimostra come l'arte possa farsi promotrice di solidarietà e inclusione. In questa nuova edizione la missione è dare un aiuto concreto al Progetto Hospice Albaro, una realtà essenziale che promuove la dignità, l'assistenza e il senso di comunità. La nostra amministrazione è orgogliosa di affiancare questo percorso e di sostenere iniziative che sanno parlare al cuore delle persone e creare condivisione attraverso la magia dello spettacolo dal vivo".





“Soripiùsolidale dimostra come un'intera comunità possa trasformare un momento di festa in un gesto concreto di solidarietà. Dal 1984 la Fondazione Gigi Ghirotti è accanto ai malati che necessitano di cure palliative, sia a domicilio sia nei propri Hospice, prendendosi cura anche delle loro famiglie. Poter contare su una manifestazione così radicata e partecipata rappresenta per noi un sostegno prezioso e motivo di grande orgoglio”, afferma il professor Franco Henriquet, fondatore e presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS.





“Anche l’Amministrazione Comunale con entusiasmo partecipa in maniera attiva e sostiene questa manifestazione che, negli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la Fondazione Gigi Ghirotti. Infatti gli importanti risultati di raccolta fondi hanno mantenuto, e ci auguriamo manterranno, un trend sempre più performante; questo è motivo di grande orgoglio perché Soripiùsolidale muove tutto l’associazionismo sorese e larga parte della popolazione, con l’unico obiettivo della solidarietà. Sarà un piacere immenso per l’Amministrazione Comunale il poter partecipare alla consegna, assieme agli organizzatori, del ricavato della manifestazione al grande professor Franco Henriquet, fondatore e anima della Fondazione Gigi Ghirotti, che da oltre 40 anni garantisce assistenza e cure palliative gratuite alle persone con malattie croniche”, afferma il Sindaco di Sori Marco Visca.





“Quest'anno vogliamo fare ancora di più. Alziamo l'asticella con un traguardo ancora più ambizioso: superare i risultati delle passate edizioni e offrire un sostegno ancora più concreto alla Fondazione Gigi Ghirotti. Vi aspettiamo a Sori per quattro giornate di festa, condivisione e solidarietà”, dichiara Carlo Casaleggio, ideatore di Soripiùsolidale.

I numeri spiegano meglio di qualsiasi parola ciò che Sori Solidale è diventata. “Sul nostro palco – racconta Carlo Casaleggio - si sono esibiti oltre 500 tra gruppi musicali, cantanti, attori e artisti. Negli stand, in particolare quelli gastronomici e del mercatino, lavorano ogni giorno tra i 90 e i 100 volontari, persone che dedicano il loro tempo con entusiasmo e generosità. Al nostro fianco c’è sempre il Comune di Sori, che mette a disposizione uomini, mezzi e strutture. Ovviamente Regione Liguria che ci aiuta a promuovere l’evento. C’è la Pro Loco, che collabora attivamente, e ci sono le aziende, i commercianti e tutti gli sponsor che continuano a credere in questo progetto. Ognuno dà il proprio contributo, grande o piccolo, ma tutti sono uniti dallo stesso obiettivo. Il dato che ci rende più orgogliosi è un altro – sottolinea Casaleggio – perché in questi ventitré anni abbiamo donato oltre 500.000 euro alla Fondazione Gigi Ghirotti. Questo traguardo appartiene a tutti: ai volontari, alle istituzioni, agli sponsor, agli artisti e a chi partecipa ogni anno”.





Da questa grande esperienza è nata 10 anni fa anche una collaborazione tra la Fondazione Gigi Ghirotti e un gruppo di persone che, nel frattempo, sono diventate volontarie della Ghirotti. “Da allora – conclude Casaleggio -, in locali dati dal Comune di Sori in comodato d’uso gratuito, abbiamo aperto un polo della Fondazione dove ci occupiamo della distribuzione a domicilio di medicinali e ausili sanitari in tutto il Golfo Paradiso e nel suo entroterra. Dal 2025 abbiamo costituito Sori Solidale ODV per poter meglio esercitare la nostra attività nel mondo del volontariato. La nostra Associazione si occupa durante tutto l’anno di aiutare altre realtà del mondo sociale e assistenziale del Paese”.

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