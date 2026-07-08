Chiavari, a Villa Rocca il dietro le quinte del "Lago dei cigni": ospiti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Una serata dedicata alla danza, al cinema e al racconto dell'arte dietro le quinte di uno dei balletti più celebri al mondo. Sabato 11 luglio, alle ore 21, il teatro all'aperto di Villa Rocca a Chiavari ospiterà la proiezione del documentario "Il sogno bianco – Dietro le quinte de 'Il Lago dei cigni' al Teatro alla Scala", ideato da Chiara Ribichini e prodotto da Sky TG24 in collaborazione con il Teatro alla Scala.

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale Il Convivio del Tigullio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Chiavari, con l'obiettivo di offrire al pubblico un'occasione di incontro tra cinema, danza e riflessione culturale.

Protagonisti della serata saranno due grandi interpreti della danza internazionale: Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala, e Timofej Andrijashenko, primo ballerino della compagnia scaligera. I due artisti, che nel documentario interpretano rispettivamente Odette/Odile e il principe Siegfried, dialogheranno con la giornalista Clizia Gurrado al termine della proiezione, raccontando il proprio percorso umano e professionale e l'esperienza vissuta nella preparazione del celebre balletto.

Saranno presenti anche Chiara Ribichini, ideatrice del documentario, e Fabio Ferri, curatore del montaggio, che illustreranno la genesi del progetto e il lavoro svolto per raccontare ciò che normalmente rimane nascosto al pubblico.

Il documentario accompagna gli spettatori nel backstage del ritorno de "Il Lago dei cigni", nella versione coreografica di Rudolf Nureyev, sul palcoscenico del Teatro alla Scala per la stagione 2024-2025. Le telecamere di Sky TG24 hanno seguito tutte le fasi della produzione, dalle prime prove in sala fino alla sera della prima rappresentazione, mostrando il lavoro quotidiano dei ballerini, dei maestri di ballo e delle tante professionalità che rendono possibile uno spettacolo di tale livello, tra pianisti accompagnatori, sarte, truccatori e direttori di scena.

«Abbiamo scelto di proporre Il sogno bianco perché crediamo che la cultura debba essere uno spazio di incontro tra linguaggi diversi e un'occasione di riflessione per tutta la comunità – afferma Angelo Paone, presidente dell'Associazione culturale Il Convivio del Tigullio –. Questo documentario racconta la danza ma parla soprattutto di passione, determinazione, dedizione e capacità di inseguire i propri sogni. Ospitare Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko significa offrire al nostro territorio un momento di grande prestigio culturale e umano, nel quale il dialogo con il pubblico diventa parte integrante dell'esperienza».

L'appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal Convivio del Tigullio, associazione nata nel 2020 per favorire il confronto sui temi della cultura, dell'attualità e della vita pubblica attraverso incontri con protagonisti del mondo delle istituzioni, del giornalismo, dell'economia e delle arti.

L'ingresso alla serata è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione attraverso Eventbrite oppure scrivendo all'indirizzo e-mail info@ilconviviodeltigullio.it

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