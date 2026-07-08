PROMED e Nastro Rosa Tour: a Genova un incontro dedicato alla ricerca e alla tutela dei cetacei del Mediterraneo

Venerdì 10 luglio, alle ore 18, il villaggio della tappa conclusiva del Nastro Rosa Tour della Marina Militare Italiana, al Porto Antico di Genova, ospita un incontro divulgativo dedicato alla ricerca e alla conservazione dei cetacei del Mediterraneo, promosso dal progetto PROMED (PRotecting MEditerranean Diversity).

Per il secondo anno consecutivo, PROMED partecipa all'evento, consolidando la collaborazione con il Nastro Rosa Tour, un'alleanza che unisce vela, ricerca scientifica e tutela del mare lungo il percorso della regata, dopo il primo appuntamento tenutosi a Cattolica.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Acquario di Genova ETS e finanziato da Aderholt-Goh Trust, coinvolge diverse strutture di Costa Edutainment: l'Acquario di Genova e, in Romagna, l'Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 di Riccione.

Sul palco del Nastro Rosa Tour interverrà Michela Bellingeri, ricercatrice del team PROMED coordinato da Guido Gnone, Coordinatore Scientifico dell'Acquario di Genova, che presenterà le attività di ricerca dedicate al monitoraggio dei cetacei e della biodiversità marina. L'obiettivo del progetto è valutare lo stato di conservazione delle specie presenti nel Mediterraneo e analizzare gli effetti che il cambiamento climatico sta producendo sugli ecosistemi marini.

Particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative di citizen science promosse dal progetto. Ricercatori, cittadini e velisti possono infatti contribuire alla raccolta dei dati segnalando gli avvistamenti di cetacei tramite il numero WhatsApp +39 379 153 8203. Le segnalazioni, corredate da fotografie ad alta definizione, posizione geografica, data e ora, vengono validate dal team scientifico e inserite nella piattaforma Intercet, contribuendo ad ampliare il patrimonio di dati a disposizione della ricerca.

Nel corso dell'incontro sarà inoltre illustrato il codice di condotta per un'osservazione responsabile dei cetacei, con indicazioni utili per garantire il rispetto degli animali e del loro habitat durante gli avvistamenti.

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