Targhe Tenco 2026, trionfano Caparezza, Carmen Consoli ed Emma Nolde

Sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Club Tenco ai migliori dischi di canzone d'autore pubblicati nell'ultimo anno.

A conquistare la Targa per il Migliore album in assoluto è Caparezza con Orbit Orbit (BMG), che ha ottenuto 57 voti nella fase finale del voto. Alle sue spalle si sono classificati Andrea Laszlo De Simone con Una lunghissima ombra (56 preferenze), Madame con Disincanto (46), Mauro Ermanno Giovanardi con E poi scegliere con cura le parole (46) ed Erica Boschiero con Un posto sulla terra (39).

La Targa per il Migliore album in dialetto o lingua minoritaria parlata in Italia va invece a Carmen Consoli per Amuri Luci (Narciso Records / ADA Music Italy), premiato con 137 voti. Sul podio dei finalisti Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 voti), Francesca Incudine con Radica (29), Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26) e Chiara Raggi con Zénta (18).

Il riconoscimento per il Migliore album opera prima è stato assegnato a Piji con Sta registrando audio... (Azzurra Music), che ha raccolto 81 preferenze. Seguono Francamente con Bitte Leben (43), Santamarea con Anime storte (42), Satantango con Satantango (37) e Sara Gioielli con Gioielli Neri (23).

Per la categoria Migliore album di interprete vince Avincola con Avincola canta Carella (TotoSound / Akkasamia), scelto da 96 votanti. Gli altri finalisti sono Tosca con Feminae (59), Gnut & Alessandro D'Alessandro con Dduje paravise (51), Olden con Fanigliulo, l'artista (29) e P.A.O. con Le radici e la luna (6).

La Migliore canzone singola, premio assegnato agli autori del brano, è Quello che deve essere sarà di Emma Nolde (Carosello Records), con 54 voti. In finale anche Ditonellapiaga con Che fastidio! (46), Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero (44), Bianca d'Aponte con Straniero (36), Moni Ovadia, Giovanna Famulari e Michele Gazich con Palestina, terra di dolore (36) e Tosca con Primavera (23).

Infine, la Targa per il Migliore album a progetto è andata a 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo), prodotto da Filippo Graziani, con 70 preferenze. Il progetto celebra Ivan Graziani e vede tra gli altri finalisti Noi, Piero del Collettivo Jambona (45 voti), PIGRI - Teramo suona Ivan (44), Il segreto di Penelope del Collettivo S.B.A.M. (31) e Buon compleanno Elvis Covered (17).

Un risultato da record per la fase di ballottaggio, che ha visto partecipare 245 votanti tra esperti, giornalisti e operatori del settore musicale scelti dal Club Tenco. Il riconoscimento, assegnato dal 1984, celebra ogni anno le opere più significative della canzone d'autore italiana e internazionale.

Il Premio Tenco torna all'Ariston di Sanremo - L'appuntamento con il Premio Tenco 2026 è fissato per il 22, 23 e 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. La storica rassegna, che ha superato il traguardo dei 50 anni, ospiterà anche quest'anno l'assegnazione del Premio Tenco alla carriera, attribuito dal Direttivo del Club Tenco agli artisti che hanno lasciato un segno significativo nella canzone d'autore mondiale.

Saranno inoltre assegnati il Premio Tenco all'Operatore Culturale e il Premio Yorum, nato dalla collaborazione con Amnesty International Italia per valorizzare gli artisti impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà d'espressione.

Sono già disponibili gli abbonamenti e i biglietti per le singole serate attraverso i canali ufficiali del Club Tenco e il botteghino del Teatro Ariston. Per la prima volta è previsto uno sconto del 15% sugli abbonamenti dedicato agli under 25 acquistati direttamente al botteghino.

Fondato nel 1972 a Sanremo da un gruppo di appassionati guidati da Amilcare Rambaldi, il Club Tenco opera per promuovere e sostenere la canzone d'autore, mantenendo la propria autonomia dall'industria musicale e portando avanti il messaggio artistico e culturale di Luigi Tenco.

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