La musica di Benji e Fede in piazza: venerdì sera concerto gratuito a Rapallo

Tutto pronto a Rapallo per un grande concerto che animerà il centro della città del Tigullio: venerdì 10 luglio dalle ore 21.30 saliranno sul palco i cantanti Benji e Fede, per un concerto gratuito che farà ballare e cantare residenti e turisti.

Lo annuncia a Telenord la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, durante la presentazione degli eventi in programma a Villa Tigullio da luglio a settembre: "Uno sforzo positivo, lo abbiamo fatto pe ri giovani che hanno risposto con entusiasmo. Vogliamo che rimangano nella nostra città: per questo abbiamo accolto la loro proposta con un concerto gratuito in una piazza da poco restituita alla città"

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

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