La musica di Benji e Fede in piazza: venerdì sera concerto gratuito a Rapallo
di Filippo Serio
Lo annuncia a Telenord la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci: "Vogliamo che i nostri giovani si divertano nella nostra città"
Tutto pronto a Rapallo per un grande concerto che animerà il centro della città del Tigullio: venerdì 10 luglio dalle ore 21.30 saliranno sul palco i cantanti Benji e Fede, per un concerto gratuito che farà ballare e cantare residenti e turisti.
Lo annuncia a Telenord la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci, durante la presentazione degli eventi in programma a Villa Tigullio da luglio a settembre: "Uno sforzo positivo, lo abbiamo fatto pe ri giovani che hanno risposto con entusiasmo. Vogliamo che rimangano nella nostra città: per questo abbiamo accolto la loro proposta con un concerto gratuito in una piazza da poco restituita alla città"
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:musica benji e fede spettacoli rapallo
Condividi:
Altre notizie
Due mesi di musica, danza, comicità e non solo: Villa Tigullio ospita gli eventi dell'estate di Rapallo
09/07/2026
di Filippo Serio
UlisseFest 2026 approda a Genova, nel segno dell''Elogio della fuga': tutti gli appuntamenti
08/07/2026
di Stefano Rissetto