Savignone torna nel Novecento: il 19 luglio rivive l’atmosfera d’epoca con “Ritorno al Futuro”

Domenica 19 luglio Savignone farà un salto indietro nel tempo con la quinta edizione di "Savignone Ritorno al Futuro", la manifestazione che porta in paese il fascino del Novecento tra motori d’epoca, musica, tradizioni, rievocazioni storiche e cultura.

Promosso dal Comune di Savignone e dalla Proloco di Savignone, l’evento trasformerà Piazza Italo Ghelfi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato agli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, con uno sguardo anche alle atmosfere dei primi decenni del Novecento e degli anni Trenta.

"L’invito rivolto a residenti, ospiti e villeggianti è quello di partecipare vestiti a tema, per vivere pienamente l’atmosfera d’epoca – spiega l’ideatore della manifestazione Gianluca De Simoni –. Sarà un viaggio nel Novecento tra auto, musica e tradizioni, capace di raccontare Savignone in tutto il suo splendore, la nostra "Perla dei Monti"."

La giornata prenderà il via alle 10.00 con l’arrivo in piazza di auto, moto, biciclette e persino una storica corriera. Il pubblico, invitato a indossare abiti d’epoca, sarà protagonista di una festa collettiva all’insegna della memoria e della convivialità.

Nel programma spazio al mercatino "La tua soffitta in piazza", con oggetti e curiosità del passato, alle mostre fotografiche e alle ambientazioni dedicate alla storia della comunità savignonese. Previsti anche la colazione d’epoca nei locali della piazza e la visita al Museo degli Alpini della Sezione A.N.A. di Genova.

Alle 11.00 partirà il "Viaggio nel tempo" a bordo della corriera storica, mentre auto e moto d’epoca sfileranno per il paese e lungo la Valle Scrivia. Contemporaneamente i Time Travels, con i loro preziosi costumi storici e a bordo di un elegante Landò, accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta del Parco di Palazzo Fieschi, rievocando le atmosfere della villeggiatura di inizio Novecento.

La festa continuerà dalle 12.30 con pranzo, musica e giochi in piazza. Ad accompagnare la giornata saranno le Kali Sisters, raffinato gruppo vocale con un repertorio che spazia dagli anni Trenta allo swing italiano e internazionale.

Il pomeriggio proseguirà alle 14.30 con tornei per bambini, il concorso di eleganza e originalità dedicato al pubblico e ai mezzi d’epoca e le dimostrazioni di arti e mestieri perduti. Alle 16.00 sarà il momento de "Il sapore dell’estate", la merenda ispirata alle leggendarie estati savignonesi, seguita dalle premiazioni.

Il gran finale si sposterà tra cultura e musica. Alle 17.00, nel prestigioso salone di Palazzo Fieschi, già sede dell’antico Stabilimento Idroterapico, sarà presentato il progetto editoriale "I Quaderni di Savignone", curato da Marco De Felice, Gianluca De Simoni e Mario Garrè: una pubblicazione periodica dedicata ad approfondimenti, documenti e curiosità sulla storia locale.

Durante l’incontro saranno presentati i primi due volumi: "Savignone. Mille anni di storia" di Marco De Felice e "Il Palazzo Fieschi e lo Stabilimento Idroterapico di Savignone" di Marco De Felice e Gianluca De Simoni. L’introduzione sarà affidata a Giada Campus, assessore dell’Amministrazione comunale di Savignone.

A seguire, i Time Travels proporranno la conferenza "Giochi, sport e picnic: la moda della villeggiatura a inizio ’900".

La giornata si concluderà alle 20.00 all’Hermann Hesse Café di Savignone con "Red & Rum – Voce & Chitarra, Emozioni in Musica", un live intimo e coinvolgente per chiudere la manifestazione tra musica, convivialità e un calice in compagnia.

"Savignone Ritorno al Futuro è ormai un appuntamento atteso che unisce memoria, comunità e bellezza – sottolinea il sindaco di Savignone Antonio Bigotti –. È un’occasione per riscoprire le nostre radici divertendosi insieme e guardando al futuro". È gradito l’abito a tema.

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