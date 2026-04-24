Genova, al Museo Chiossone la mostra sulla calligrafia orientale: in scena i “Quattro Tesori” tra arte e spiritualità

Un viaggio tra estetica, filosofia e tradizione millenaria: apre il 26 aprile a Genova, al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, la mostra temporanea “I quattro tesori e l’arte della calligrafia nella tradizione cinese e giapponese”, visitabile fino all’11 ottobre.

L’esposizione, patrocinata dal Consolato generale del Giappone in Italia, è stata ideata dal CELSO Istituto di Studi Orientali – Dipartimento Studi Asiatici – e curata da Alberto De Simone ed Emanuela Patella.

Al centro del percorso espositivo, una selezione di opere provenienti dalle collezioni del museo, affiancate da materiali del CELSO e da un nucleo di sigilli concessi dal Museo del Sigillo della Spezia. L’allestimento accompagna il visitatore in un itinerario che attraversa la nascita della scrittura e l’evoluzione del linguaggio simbolico nell’arte cinese e giapponese.

Protagonista è la calligrafia, considerata nella tradizione orientale “la più nobile tra le arti”, insieme ai cosiddetti “Quattro Tesori”: pennello, carta, inchiostro e pietra da inchiostro. Strumenti che non rappresentano solo una pratica tecnica, ma un vero e proprio percorso interiore, in cui gesto, disciplina e meditazione si fondono.

«Un’occasione preziosa per avvicinarsi a una delle espressioni artistiche più profonde e raffinate dell’Oriente – sottolinea Giacomo Montanari –. La calligrafia è un linguaggio che unisce estetica e spiritualità e invita a rallentare, osservare e immergersi in un universo simbolico ancora oggi attuale».

La mostra è inclusa nel biglietto di ingresso del museo e si propone come un’esperienza immersiva, capace di mettere in dialogo culture lontane nel tempo e nello spazio, ma ancora profondamente vive nel presente.

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