Anziani e fragilità: Gal in prima linea per contrastare solitudine e incomprensioni
di Redazione
Il Gal (Gruppo Amici Lagaccio) si conferma una realtà aperta e rivolta soprattutto ad anziani e fragili. Tante le iniziative proposte dall'associazione, numerose le persone coinvolte in attività tra di loro molto diverse ma unite dallo spirito che le contraddistinguono. Ai microfoni di Telenord le parole della consigliera del municipio Centro Est Maria Adele Rossi e del presidente del Gal Graziano Rizzuto.
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