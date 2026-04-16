Sessant'anni senza andare fuori tempo, fino alla 'laurea' di Slow Music: Balduzzi racconta a Telenord la favola di Disco Club

Giancarlo Balduzzi, anima dello storico negozio genovese Disco Club, interviene a Telenord durante la trasmissione Liguria Live per raccontare un traguardo importante: il suo negozio di via San Vincenzo, fresco di sessant'anni appena comiuti, è il primo in Liguria a ricevere il riconoscimento di “Presidio Slow Music”. Una celebrazione speciale è prevista per sabato 18 aprile, data simbolica che segna un nuovo capitolo nella lunga storia del locale.





Fondato nel 1965, Disco Club entra così nella rete di realtà che promuovono un approccio etico e consapevole alla musica, valorizzando la diffusione culturale, le radici sonore e una filiera attenta alla qualità. Un riconoscimento che premia non solo l’attività commerciale, ma soprattutto il ruolo culturale svolto negli anni. "Accanto ai clienti attempati - racconta - abbiamo sempre più giovani che vengono a comprare i vinili, che conoscono un nuovo boom". La scelta del giorno coincide infatti con il Record Store Day, l’evento globale dedicato ai negozi di dischi indipendenti. Un’occasione perfetta per sottolineare il valore di questi spazi, che continuano a essere punti di riferimento per appassionati e comunità, luoghi dove la musica diventa condivisione e identità.





Per festeggiare, Disco Club proporrà non solo una selezione speciale di vinili legati all’evento, ma anche una serie di esibizioni dal vivo a partire dalle 15.30. Tra gli ospiti, L’Albero, progetto solista di Andrea Mastropietro, che fonde cantautorato italiano e influenze internazionali nel suo ultimo lavoro “Cielo e sfacelo”. Sul palco anche Paolo Bollero con i Rice on the Record, pronti a presentare il disco “Keeping Patience in the Chaos”, e Paolo Gerbella, figura storica della tradizione cantautorale genovese.

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