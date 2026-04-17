“Dino il nonno birichino”: un libro per raccontare l’Alzheimer ai bambini attraverso il gioco e i ricordi

Martina Ludovica Sbarbo, intervenuta a Liguria Live su Telenord, presenta il suo libro “Dino il nonno birichino”, un racconto pensato per le famiglie che convivono con l’Alzheimer e per aiutare i più piccoli a comprendere una malattia complessa attraverso una narrazione semplice e accessibile.





Il libro segue le avventure di un nonno e della sua nipote, immersi nella quotidianità, tra situazioni divertenti e momenti di tenerezza. L’obiettivo è quello di raccontare l’Alzheimer con uno sguardo delicato, capace di tradurre il tema della fragilità in un linguaggio comprensibile anche ai bambini.





"Il libro nasce per spiegare come si può raccontare l’Alzheimer agli occhi di un bambino", emerge dalla presentazione, sottolineando come la storia punti a trasformare anche i gesti più semplici in occasioni di relazione e memoria condivisa.





Il racconto invita infatti a dare valore ai piccoli momenti: "Anche un gesto all’apparenza insignificante può diventare un ricordo prezioso". Attraverso ironia e gioco, la narrazione restituisce dignità alla persona malata, che non viene mai ridotta al ruolo di paziente passivo, ma rimane parte attiva delle dinamiche familiari.





Il punto di vista privilegiato è quello del bambino, ma il testo offre una doppia chiave di lettura: una immediata e narrativa per i più piccoli, e una più profonda e riflessiva rivolta agli adulti. Un equilibrio che permette al libro di affrontare un tema delicato con leggerezza, senza mai perdere profondità emotiva.

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