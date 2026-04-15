Colombo a 520 anni dalla morte, Airaldi a Telenord: "Figura da restituire alla storia e agli storici, senza fraintendimenti né strumentalizzazioni"

A oltre cinque secoli dalla sua morte, la figura di Cristoforo Colombo continua a suscitare dibattito, tra interpretazioni storiche e riletture contemporanee. Proprio per questo, l’Università di Genova ospita giovedì 16 aprile, alle 16.30 nell’Aula Magna di via Balbi, la conferenza “Da Genova al mondo. Cristoforo Colombo e il mare”, primo appuntamento di un ciclo di iniziative dedicate ai 520 anni dalla morte del navigatore, avvenuta a Valladolid il 20 maggio 1506 .

A presentare il significato dell’iniziativa, in un intervento a Telenord durante Liguria Live, è Gabriella Airaldi, storica medievale e tra le principali studiose della figura di Colombo, che richiama subito l’importanza di un approccio rigoroso: “Bisogna conoscere la storia e per conoscerla occorre studiare le fonti e saperle interpretare”. Un invito chiaro a superare semplificazioni e letture superficiali, soprattutto quando si affrontano figure complesse e controverse.

Secondo Airaldi, infatti, quella del navigatore genovese è “una figura che va restituita alla storia, di là dalle polemiche contingenti e dalle strumentalizzazioni”, sottolineando la necessità di riportare il dibattito su un piano scientifico e contestualizzato.

Il convegno nasce proprio con questo obiettivo: rileggere Colombo nel suo tempo, come protagonista di una rete internazionale che collegava Genova al mondo iberico e oltre, contribuendo a ridefinire gli equilibri globali dopo il viaggio del 12 ottobre 1492, un’impresa che ha segnato una svolta nella storia mondiale . L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Colombiano insieme a istituzioni italiane e internazionali, tra cui il Comune di Genova e la Fondazione Casa America ETS, e riunisce alcuni tra i più autorevoli studiosi del tema. Accanto ad Airaldi interverranno, tra gli altri, Consuelo Varela e Juan Gil, offrendo prospettive diverse sulla figura del navigatore. Il programma prevede anche contributi istituzionali e accademici, oltre all’intervento di Leonardo Capaldo, coinvolto in un progetto educativo internazionale dedicato all’immaginario su Colombo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.