Pietra Ligure accende la stagione degli eventi: arrivano “Le Grandi Notti di Pietra”

Un nuovo format dedicato al divertimento diffuso è pronto a trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. Si chiama “Le Grandi Notti di Pietra” ed è il progetto che animerà la città dalla primavera all’autunno con tre appuntamenti unici, all’insegna di musica, spettacolo e socialità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione delle attività produttive “Facciamo Centro”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere il commercio locale e offrire esperienze coinvolgenti sia ai residenti sia ai turisti. Il cuore della manifestazione sarà il centro storico, che per tre serate si trasformerà in uno spazio vivo, dinamico e ricco di energia.

Tre date, tre identità ben distinte, accomunate da un’unica grande atmosfera festosa. Si parte con la Notte Fucsia, in programma il 2 maggio 2026: un’esplosione di colori e vitalità inaugurerà la stagione, tra musica, spettacoli e negozi aperti, evocando le prime notti estive. Il secondo appuntamento sarà la Notte Bianca, il 22 luglio 2026, considerata il momento clou dell’estate: concerti, dj set, artisti di strada, street food e shopping sotto le stelle daranno vita a una festa diffusa capace di coinvolgere tutta la città fino a tarda notte. Infine, il 31 ottobre 2026, spazio alla suggestiva Notte Nera, che in occasione di Halloween trasformerà Pietra Ligure in uno scenario noir, affascinante e misterioso.

“Le Grandi Notti di Pietra rappresentano un progetto strategico per la nostra città”, dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado. “Abbiamo voluto creare un format innovativo capace di unire intrattenimento, valorizzazione del territorio e sostegno concreto alle attività commerciali. Quando cala il sole, la città si trasforma: vie e piazze si accendono di luci e musica, accogliendo migliaia di persone per vivere momenti indimenticabili”.

Un’iniziativa pensata per tutte le generazioni, che punta a rafforzare il senso di comunità e a rendere Pietra Ligure sempre più attrattiva. “Non solo eventi, ma vere e proprie esperienze – aggiungono – capaci di lasciare un ricordo e contribuire alla costruzione dell’identità turistica della città”.

Sulla stessa linea anche il presidente di “Facciamo Centro”, Renata Gibbone, che sottolinea il valore della collaborazione alla base del progetto: “Le Grandi Notti di Pietra nascono dalla volontà condivisa di creare occasioni concrete per animare il paese e sostenere le attività locali. È un progetto costruito insieme, che mette al centro energia, partecipazione e qualità”.

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