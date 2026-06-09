"Non è successo niente di grave", il direttore del SecoloXIX a Polcevera Noir con il suo primo romanzo

Quarto appuntamento di Polcevera Noir alla presenza del direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla. Succede giovedì 11 giugno a partire dalle 16 presso la Sala Soci Punto d'Incontro di Coop in via Romairone a Bolzaneto.

L'evento è organizzato da più realtà dell'associazionismo locale come Non Solo Morego, La Fratellanza con il supporto di Comune e Municipio nonchè Camera di Commercio e Coop Liguria.

Il libro: tutto inizia con una telefonata nella notte del 7 marzo 1980: «Alza le chiappe e vai a Besana Brianza, hanno ucciso una donna». Da quel momento, un giovane cronista, corrispondente del Corriere d’Informazione, si trova catapultato in un’indagine che diventerà uno dei casi più avvincenti della cronaca nera italiana, fra bugie e verità scomode. La tragedia, avvenuta tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera del 1980, sconvolge la placida e ricca Brianza. Un delitti che, oggi, chiameremmo femminicidio: all’epoca era semplicemente un omicidio, in un mondo che ragionava quasi esclusivamente al maschile.

Ma dietro quella morte violenta si nascondono segreti, passioni proibite e un mondo di voci sussurrate che fanno tremare le famiglie e scuotono le istituzioni. Ispirandosi alle sue esperienze di cronista in erba, Michele Brambilla scrive un noir raffinato che intreccia cronaca e memoria, restituendo il sapore autentico di un’Italia che non c’è più e di un mestiere fatto ancora di intuito e scarpe consumate.

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