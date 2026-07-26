GOG, Notturni en plein air al Ducale: Sandro De Palma protagonista tra Beethoven, Debussy, Decaux e Chopin

Prosegue nel segno della grande musica la dodicesima edizione dei Notturni en plein air, la rassegna estiva dedicata al pianoforte organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e dalla GOG – Giovine Orchestra Genovese. Dopo il concerto inaugurale di Beatrice ed Eleonora Dallagnese, il secondo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio 2026 alle ore 21 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale e vedrà protagonista il pianista Sandro De Palma, interprete tra i più raffinati del panorama internazionale.

Il recital è costruito come un viaggio musicale attraverso le suggestioni della notte, della luce lunare e del sogno, filo conduttore dell'intera rassegna. Un percorso che attraversa alcune delle pagine più celebri e poetiche della letteratura pianistica, accostando capolavori del repertorio a opere meno frequentate ma di straordinario fascino.

Ad aprire il concerto sarà la celebre Sonata quasi una fantasia in do diesis minore op. 27 n. 2 di Ludwig van Beethoven, universalmente conosciuta come Chiaro di luna, in cui l'atmosfera contemplativa iniziale si trasforma progressivamente nell'impeto del movimento finale. Seguiranno due pagine di Claude Debussy: il lirismo di Clair de lune, tratto dalla Suite bergamasque, e i colori intensi e sensuali de La puerta del vino, dal secondo libro dei Préludes.

Il programma proseguirà con Minuit passe, tratto da Clair de lune di Abel Decaux, compositore dalla scrittura sorprendentemente moderna, capace di evocare atmosfere sospese e visionarie. La seconda parte della serata sarà interamente dedicata a Fryderyk Chopin, con la delicata Berceuse op. 57, i Due Notturni op. 27 e il trascinante Scherzo n. 1 in si minore op. 20, in un crescendo di intensità emotiva che alterna intimità, cantabilità ed energia drammatica.

Riconosciuto per la ricerca di un linguaggio interpretativo personale e per l'attenzione alle più sottili sfumature timbriche del suono, Sandro De Palma ha costruito una prestigiosa carriera internazionale dopo gli studi con Vincenzo Vitale, Nikita Magaloff e Alice Kezeradze-Pogorelich. Si è esibito in alcune delle sale più importanti del mondo, dalla Wigmore Hall di Londra al Musikverein di Vienna, fino alla Philharmonie di Berlino, partecipando inoltre a festival di rilievo come la Folle Journée di Nantes, il Festival de La Roque d'Anthéron e i Festival Beethoven di Bonn e Varsavia. Le sue tournée lo hanno portato in Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti.

Accanto ai grandi classici del repertorio, De Palma ha sempre dedicato particolare attenzione alla riscoperta di autori meno eseguiti, da Muzio Clementi a Francesco Cilea fino ad Abel Decaux e alla musica contemporanea, affiancando all'attività concertistica quella di didatta e promotore culturale.

I Notturni en plein air proseguiranno poi il 6 agosto con il recital di Dmitry Yudin e si concluderanno il 13 agosto con Dario Bonuccelli, che presenterà anche la propria Danza Notturna in prima esecuzione assoluta.

Il concerto del 30 luglio avrà inizio alle 21.00 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale. I biglietti costano 10 euro (intero) e 5 euro per gli under 30; l'abbonamento ai quattro concerti è disponibile al prezzo di 25 euro.

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