Genova, Altraonda chiude in musica: il 29 luglio si balla dall'alba a mezzanotte con Cosmo e okgiorgio

Sarà una maratona di musica lunga quasi diciotto ore a salutare la seconda edizione di Altraonda Festival. Mercoledì 29 luglio il Porto Antico di Genova ospiterà una giornata speciale che, dalle 7 del mattino fino a notte inoltrata, unirà concerti, dj set e pool party in un unico evento diffuso.

La festa finale coinvolgerà tre location – Axpo Arena del Mare, Rosa dei Venti Beach e Banano Tsunami – con un cartellone dedicato alla musica elettronica, dance e sperimentale. Sul palco si alterneranno Cosmo, okgiorgio, Populous, Lowtopic, Cmqmartina, Coca Puma e FiloQ.

L'apertura sarà affidata a Cosmo, protagonista di un insolito concerto all'alba in programma dalle 7 alle 11 all'Axpo Arena del Mare. Il musicista accompagnerà il risveglio del pubblico con un live costruito come un viaggio sonoro tra i brani del nuovo album La fonte e alcune delle sue canzoni più conosciute, riproposte in una veste rinnovata.

Dalle 11 alle 18 il festival si sposterà alla Rosa dei Venti Beach, dove andrà in scena un pool party con dj set a bordo piscina. In serata la musica continuerà al Banano Tsunami con il set di Coca Puma, artista che fonde influenze nu-jazz, dream pop, elettronica e ambient.

Il gran finale tornerà all'Axpo Arena del Mare dalle 18 fino a mezzanotte e mezza. Ad aprire la serata sarà il dj e produttore genovese FiloQ, seguito dai live di Cmqmartina, Lowtopic e Populous, tra i nomi più apprezzati della scena elettronica italiana.

A chiudere il festival sarà okgiorgio, tra gli artisti emergenti più seguiti del momento. Il producer porterà sul palco i brani di KO Mixtape, progetto che mescola elettronica, sonorità live e scrittura pop, pensato proprio per esprimersi al meglio nei festival e nei club.

Con un solo biglietto, acquistabile su TicketOne al costo di 34,50 euro, sarà possibile accedere a tutti gli appuntamenti della giornata, fino a esaurimento della capienza nelle diverse location. Inoltre, i primi cinquanta spettatori che entreranno all'Axpo Arena del Mare alle 7 del mattino riceveranno un ingresso omaggio per visitare l'Acquario di Genova, mentre tutti i possessori del biglietto potranno usufruire di uno sconto del 15% sull'ingresso alla struttura nella stessa giornata.

La festa conclusiva chiuderà un mese di concerti che ha animato il Porto Antico con protagonisti della musica italiana come Fiorella Mannoia, Bresh, Negramaro, Kid Yugi, Litfiba, Frah Quintale, Ex-Otago, Mannarino, Sayf ed Emma, confermando Altraonda tra gli appuntamenti di punta dell'estate genovese.

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