Arenzano lancia “We ARE Festival”: un’estate di musica, comicità e grandi spettacoli a Villa Figoli

L’estate ligure si arricchisce di un nuovo appuntamento culturale: nasce ad Arenzano “We ARE Festival”, la rassegna che dal venerdì 24 luglio a domenica 30 agosto 2026 porterà nel suggestivo scenario del parco di Villa Figoli des Geneys una lunga serie di eventi tra musica, comicità, spettacolo e format dedicati alle nuove generazioni.

Promosso dal Comune di Arenzano e organizzato da Ops Eventi, realtà già ideatrice del festival estivo Altraonda al Porto Antico di Genova, il progetto gode del patrocinio di Regione Liguria e punta a trasformare uno dei luoghi più affascinanti del territorio in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il nome della manifestazione racchiude un doppio significato: “ARE” richiama l’inizio di Arenzano, ma richiama anche il verbo inglese “essere”, diventando un simbolo di appartenenza e condivisione: “Noi siamo Arenzano”.

«We ARE Festival rappresenta una novità davvero interessante all’interno del palinsesto culturale del nostro territorio – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro –. Investire in iniziative di questo calibro significa promuovere identità e patrimonio, creando allo stesso tempo importanti ricadute economiche e turistiche».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo di Regione Liguria Luca Lombardi, che sottolinea come l’evento rappresenti un’ulteriore occasione per valorizzare Arenzano e attirare visitatori anche da fuori regione.

«La promozione dei nostri territori passa anche attraverso manifestazioni capaci di coinvolgere il pubblico e far conoscere luoghi di grande bellezza – spiega Lombardi –. Villa Figoli diventerà un punto di riferimento per migliaia di spettatori».

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Francesco Silvestrini e l’assessore alla Cultura Davide Oliveri evidenziano come il festival rappresenti «un progetto che valorizza il territorio e apre Villa Figoli a un pubblico sempre più ampio, rafforzando il ruolo di Arenzano come punto di riferimento culturale».

«Abbiamo lavorato a un calendario originale e diversificato – aggiunge Nicolò Sasso di Ops Eventi – con proposte capaci di unire pubblici diversi, dai grandi concerti alla comicità, fino agli appuntamenti dedicati ai più giovani».

L’apertura del festival è affidata, venerdì 24 luglio alle 21.30, a Niccolò Fabi, protagonista di un concerto intenso e raffinato che ripercorrerà la sua carriera, dai brani storici come “Capelli”, “Vento d’estate” e “Costruire” fino ai lavori più recenti.

Sabato 25 luglio alle 21 spazio alla comicità con Max Angioni e il suo spettacolo “Anche meno – Round Finale”, una stand up comedy che racconta con ironia la vita quotidiana, le fragilità e le contraddizioni della generazione dei trentenni.

Domenica 26 luglio dalle 20 Villa Figoli ospiterà invece “Mai Dire Goku”, una grande festa dedicata al mondo dei cartoni animati, tra sigle cult, anime, Disney, live band, dj set e riferimenti alla cultura pop.

La programmazione di agosto partirà giovedì 6 agosto alle 21.15 con il concerto del Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, formazione simbolo della tradizione cubana guidata da Salvador Repilado Labrada, figlio del leggendario Compay Segundo.

Venerdì 7 agosto sarà la volta di “Ganas de Mar”, serata dedicata al punk con Bull Brigade, Stiglitz, Cara Calma e SconVoltri, seguiti dal dj set di dj Fede.

Sabato 8 agosto alle 21 arriverà ad Arenzano Cristiano De André con “De André Canta De André Best of 2026”, spettacolo dedicato al repertorio del padre Fabrizio De André. Una data dal forte valore simbolico per il territorio: proprio ad Arenzano, l’8 agosto 1998, Fabrizio De André tenne il suo ultimo concerto in Liguria.

Il festival riprenderà giovedì 27 agosto alle 21 con i Big One e “The European Pink Floyd Show”, tributo dedicato alla storica band britannica.

Venerdì 28 agosto sarà protagonista Antonio Ornano con “(In)grato”, spettacolo ironico scritto insieme a Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati, con la regia di Alessandro Nidi.

Sabato 29 agosto alle 20.30 spazio a “Teenage Dream – Nostalgic Universe”, format che celebra la musica e i ricordi degli anni Duemila attraverso canzoni, coreografie e il coinvolgimento diretto del pubblico.

A chiudere la prima edizione di We ARE Festival, domenica 30 agosto alle 21, sarà Federico Buffa con “Il futuro è tra mezz’ora – Le ultime 48 ore di Lucio Dalla”. Lo spettacolo ripercorre la vita e l’opera del cantautore bolognese attraverso le canzoni dell’ultimo concerto di Dalla a Montreux nel 2012, unendo racconto, musica e memoria.

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