“Guerre Stellari”, il grande cinema in musica si sposta al Teatro Carlo Felice per il maltempo

Il concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da John Axelrod cambia sede: le previsioni meteo avverse hanno imposto il trasferimento dall’Arena del Mare del Porto Antico al Teatro Carlo Felice. Appuntamento confermato per martedì 21 luglio alle ore 21.30.

Le musiche che hanno fatto la storia del cinema arriveranno comunque sul palcoscenico genovese con “Guerre Stellari”, una serata dedicata alle grandi colonne sonore di Hollywood nell’ambito della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo 2026. La decisione di spostare il concerto è stata presa dopo le previsioni di pioggia diffuse da ARPAL e dall’Aeronautica militare, per garantire al pubblico le migliori condizioni di ascolto e permettere un’adeguata preparazione dello spazio.

I biglietti già acquistati resteranno validi per l’accesso al Teatro Carlo Felice. Sono inoltre ancora disponibili nuovi posti al costo di 15 euro per il biglietto intero e 10 euro per il ridotto.

Sul podio salirà John Axelrod, che guiderà l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova in un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri della musica per il cinema. Il programma rimane invariato e propone un percorso tra mondi fantastici, avventure e grandi protagonisti del grande schermo.

La serata sarà aperta dalla Suite for Orchestra da “Star Wars” di John Williams, opera che ha dato il titolo al concerto e che rappresenta uno dei massimi esempi del legame tra musica sinfonica e cinema. La partitura di Williams, con i suoi temi riconoscibili e il suo respiro epico, ha contribuito in modo decisivo al successo della saga ideata da George Lucas, riportando al centro della musica cinematografica il ruolo della grande orchestra.

Sempre di Williams saranno eseguiti anche la celebre “Raiders March” da I predatori dell’arca perduta, il tema di “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”, il “Theme from Jurassic Park” e la “Superman March”. Brani capaci di evocare immediatamente personaggi, atmosfere e immagini entrate nell’immaginario collettivo: dall’eroismo di Superman al mistero del mondo magico di Harry Potter, fino all’avventura di Indiana Jones e allo stupore della scoperta dei dinosauri.

Il programma attraverserà anche la musica cinematografica più recente con due autori fondamentali: Hans Zimmer e Klaus Badelt. Saranno proposte le pagine da Il gladiatore, con la loro dimensione solenne e drammatica legata al film di Ridley Scott, e le musiche di “Pirates of the Caribbean”, diventate un simbolo del cinema d’avventura contemporaneo.

La direzione affidata a John Axelrod si inserisce perfettamente in un programma che unisce tradizione orchestrale e linguaggio cinematografico. Il direttore statunitense, formato all’Università di Harvard e perfezionatosi con figure come Leonard Bernstein, Ilya Musin e Christoph Eschenbach, ha collaborato con importanti orchestre internazionali tra cui la Filarmonica della Scala, la Gewandhausorchester di Lipsia, l’Orchestre de Paris, la NHK Symphony Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra.

Nel 2026 Axelrod celebra sessant’anni di età e trent’anni di carriera, un percorso che lo ha portato a dirigere quasi duecento orchestre nel mondo e a confrontarsi con repertori sinfonici, operistici e progetti crossover.

Il Teatro Carlo Felice si prepara così ad accogliere una serata dedicata al potere evocativo della musica: un concerto in cui le note di John Williams, Hans Zimmer e Klaus Badelt riporteranno il pubblico dentro alcune delle più amate storie del cinema.

Genova – Teatro Carlo Felice

Martedì 21 luglio 2026, ore 21.30

GUERRE STELLARI

Programma:

John Williams – Star Wars – Suite for Orchestra

John Williams – Raiders March

John Williams – Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

John Williams – Theme from Jurassic Park

Hans Zimmer – Music from Gladiator

Klaus Badelt – Pirates of the Caribbean

John Williams – Superman March

Direttore: John Axelrod

Orchestra: Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova

Biglietti: 15 euro (intero), 10 euro (ridotto Under18, Over60 e disabili).

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