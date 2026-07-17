All’Acquario di Genova protagonista la testuggine palustre: un weekend alla scoperta delle specie da proteggere

La testuggine palustre europea sarà la protagonista del prossimo fine settimana all’Acquario di Genova, con una speciale attività dedicata alla conoscenza e alla tutela delle specie autoctone. Sabato 18 e domenica 19 luglio i visitatori potranno scoprire la storia della Emys orbicularis, la testuggine palustre europea (foto Pino Piccardo) minacciata dalla presenza in natura di specie esotiche invasive come la testuggine americana del genere Trachemys.

L’iniziativa propone un originale viaggio educativo attraverso la tecnica del kamishibai, l’antica forma di narrazione giapponese conosciuta anche come "teatro di carta". Attraverso un piccolo teatrino in legno, il butai, e una sequenza di tavole illustrate, grandi e piccoli saranno accompagnati in un racconto capace di unire divulgazione scientifica e coinvolgimento emotivo.

L’appuntamento rientra nelle attività di conservazione promosse dall’Acquario di Genova nell’ambito della campagna nazionale "Wetlands for Life", coordinata dal gruppo Eduzoo dell’UIZA – Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela degli ambienti umidi e delle specie che li abitano.

Gli incontri si terranno alle ore 14.30 e 15.30 nell’area dedicata ad Anfibi e Rettili del Padiglione della Biodiversità e sono compresi nel biglietto di ingresso all’Acquario.

Oltre alla speciale iniziativa dedicata alla testuggine palustre, durante l’estate l’Acquario di Genova propone numerose esperienze di approfondimento per conoscere più da vicino gli animali ospitati e il lavoro quotidiano degli esperti.

Tra queste c’è il percorso "Dietro le quinte", una visita guidata negli spazi normalmente non accessibili al pubblico, per scoprire i progetti di conservazione e ricerca avviati dall’Acquario da oltre 30 anni, visitare le cucine dove viene preparato il cibo per gli oltre 11 mila animali ospitati e conoscere gli impianti tecnici che permettono il funzionamento della struttura.

Il tour è disponibile tutti i giorni con partenze alle 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 e 15.30, con una durata di circa 50 minuti.

Tra le proposte anche "L’esperto con te", una visita esclusiva su prenotazione della durata di due ore, dedicata a piccoli gruppi fino a 10 persone, che permette di scegliere giorno, orario e tema dell’esperienza, e "A tu per tu con i pinguini", percorso riservato a gruppi fino a cinque partecipanti dai sei anni in su, accompagnati da un biologo alla scoperta della gestione e della cura delle due specie di pinguino ospitate.

Disponibile anche "A tu per tu con i delfini", esperienza dedicata ai visitatori dai sei anni in su che consente di conoscere da vicino il lavoro degli addestratori e partecipare ad alcune attività quotidiane legate alla cura degli animali.

L’estate resta inoltre il periodo ideale per CrocierAcquario, l’esperienza che unisce la visita all’Acquario di Genova a un’escursione in battello nel Santuario Pelagos alla ricerca dei mammiferi marini. A bordo, un esperto illustra le caratteristiche degli animali avvistati e le corrette modalità di osservazione dei cetacei senza arrecare disturbo.

Durante la stagione estiva le partenze sono previste ogni mercoledì, venerdì e domenica dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13, con check-in entro le 12.30 e una durata complessiva di circa quattro ore.

L’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, con ultimo ingresso alle 18. Per organizzare la visita è consigliato acquistare e prenotare online il biglietto, scegliendo giorno e fascia oraria preferiti.

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