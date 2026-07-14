Savignone Prog: il 17 luglio una serata tra vinili, copertine d'autore e il grande omaggio ai Genesis

L'estate savignonese #pulSAVIita continua a ritmo di rock progressivo con "Savignone Prog", il mini festival in programma venerdì 17 luglio, dedicato agli appassionati della musica che ha segnato un'epoca.

La serata prenderà il via alle 18.00 nel suggestivo Giardino di Palazzo Crosa di Vergagni, dove sarà presentato il libro Vinili anni '70: 40+1. All'incontro parteciperanno Athos Enrile, Antonella Oliveri, Renata Gatti e Fabrizio Castellani, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le copertine più iconiche dei dischi degli anni Settanta e le sonorità del progressive rock, ascoltate direttamente su giradischi per rivivere tutta l'atmosfera di quegli anni.

Alle 21.15, il Parco Comunale di Savignone ospiterà il concerto dei Domino Effect, protagonisti di un coinvolgente tributo ai Genesis (nella foto) per una serata all'insegna delle emozioni e della grande musica.

"Un'occasione unica per vivere la musica dal vivo nella frescura del borgo, tra le sue bellezze e le proposte di ristoro e ristorazione – dichiara il sindaco del Comune di Savignone, Antonio Bigotti –. L'ingresso a tutti gli eventi è libero: vi aspettiamo numerosi".

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