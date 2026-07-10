Enzo Paci a Telenord: “Paci a pezzi”, il comico genovese racconta i frammenti che hanno costruito la sua storia

Enzo Paci ospite di Liguria Live a Telenord presenta il suo nuovo spettacolo “Paci a pezzi”, in programma venerdì 17 luglio 2026 alle 21.30 al Porto Antico, in Piazza delle Feste.

Un viaggio ironico e personale dentro le tante esperienze che hanno contribuito a costruire l’artista e l’uomo di oggi. Enzo Paci, già protagonista del biopic su Paolo Villaggio, non è “a pezzi” perché attraversa una crisi o un momento di difficoltà: è “a pezzi” perché, come accade a ciascuno di noi, è il risultato di incontri, emozioni, successi, cadute e trasformazioni.

Ogni episodio della sua vita diventa una tessera di un mosaico più grande, capace di raccontare la sua identità e il percorso che lo ha portato fin qui. Sul palco, insieme all’inseparabile Romina, Paci esplorerà quei frammenti che lo hanno formato, con il suo consueto stile tra comicità, riflessione e racconto personale.

“Paci a pezzi” sarà l’occasione per conoscere da vicino un artista che mette in scena non solo le risate, ma anche le parti più autentiche della propria storia.

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