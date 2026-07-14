Chiavari: ripartono le 'Giornate' con Federico e Jacopo Rampini e l'omaggio a Ornella Vanoni

Riprendono le Giornate di Chiavari, la rassegna culturale che, dopo il successo degli appuntamenti di maggio e giugno, torna con due serate dedicate all'attualità internazionale e alla grande musica italiana.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 18 luglio, alle 21.30, in piazza Nostra Signora dell'Orto, con Federico (nella foto) e Jacopo Rampini, protagonisti dello spettacolo "A cosa serve l'America?". Padre e figlio porteranno sul palco un confronto tra generazioni che intreccia esperienze personali, analisi geopolitica e riflessioni sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

Nel 250° anniversario della nascita della Repubblica americana, l'incontro proporrà una lettura dell'attuale scenario politico e sociale statunitense, affrontando temi come la presidenza Trump, la crisi della democrazia liberale e l'evoluzione del cosiddetto "sogno americano", attraverso il punto di vista di due italiani con una lunga esperienza di vita negli Stati Uniti.

Il secondo evento si terrà domenica 20 luglio, sempre alle 21.30, con il concerto-spettacolo "In musica e parole. Omaggio a Ornella Vanoni (senza dimenticare Gino)", dedicato a una delle voci più amate della musica italiana.

La serata, ideata dal direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory, prende spunto dal conferimento della laurea magistrale honoris causa ricevuta da Ornella Vanoni nel 2025 e ripercorrerà la sua carriera attraverso racconti, letture e alcuni dei suoi brani più celebri.

Sul palco saliranno Mario Lavezzi, autore e compositore di molte delle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, insieme alla pianista Cristina Di Pietro e a Veronica De Andreis. Finazzer Flory leggerà inoltre alcuni passaggi dell'autobiografia dell'artista, Vincente o perdente, offrendo al pubblico un ritratto personale e artistico della cantante.

«Le Giornate di Chiavari confermano la volontà di offrire eventi culturali di qualità, capaci di valorizzare la città e richiamare pubblico e turismo», sottolinea l'assessore alla Promozione della Città Gianluca Ratto.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi saranno trasferiti all'Auditorium San Francesco.

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