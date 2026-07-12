Sergio Castellitto conquista Alassio: il grande cinema italiano protagonista al Festival Ligyes

Una serata dedicata al cinema d’autore e ai grandi protagonisti della cultura italiana ha animato Piazza Partigiani ad Alassio. Sabato 11 luglio il pubblico ha accolto Sergio Castellitto, al quale è stato conferito il Premio “Alassio Cinema”, riconoscimento assegnato nell’ambito del Festival Ligyes 2026, promosso dal Comune di Alassio e organizzato attraverso la società partecipata Gesco, con il patrocinio della Regione Liguria.

La cerimonia si è svolta sul palco alla presenza del sindaco Marco Melgrati, della presidente di Genova Liguria Film Commission Cristina Bolla e di Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio. Oltre alla consegna del premio, uno dei momenti più significativi della serata è stata la firma della piastrella dedicata a Castellitto, che entrerà a far parte del celebre Muretto di Alassio, simbolo della città dal 1953 e luogo che custodisce le firme di numerosi personaggi illustri italiani e internazionali.

All’evento hanno partecipato anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, il consigliere regionale e capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio Rocco Invernizzi e il vicepresidente del Consiglio comunale di Genova Nicholas Gandolfo.

A condurre la serata è stato Christian Floris, coordinatore e presentatore di Ligyes, che ha accompagnato Castellitto in un viaggio tra carriera, ricordi e vita privata. Il dialogo ha ripercorso le tappe principali di un percorso artistico tra cinema e teatro, raccontando il talento di un interprete premiato in Italia e all’estero, ma anche la sensibilità e la profondità dell’uomo.

Durante l’incontro non sono mancati riferimenti al lungo sodalizio umano e professionale con Margaret Mazzantini, scrittrice e sceneggiatrice, moglie e compagna di vita creativa di Castellitto, con la quale ha condiviso numerosi progetti cinematografici.

Il Festival Ligyes prosegue ora con il prossimo appuntamento dedicato alla musica. Lunedì 13 luglio alle 21.30, sempre in Piazza Partigiani, sarà assegnato il Premio Alassio Musica a Enrico Ruggeri, cantautore tra i protagonisti della scena musicale italiana. Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, è curato da Stefano Senardi, produttore discografico e direttore artistico.

Ad aprire la serata sarà il giovane cantautore Mazzariello, tra le nuove voci più interessanti del panorama italiano, che realizzerà ad Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale grazie al premio promosso da LIGYES – Giovani Talenti Territorio, con la supervisione di Genova Liguria Film Commission.

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