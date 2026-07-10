Festival Paganiniano di Carro, al via la 25ª edizione tra Val di Vara e Cinque Terre

Venticinque anni di eccellenza musicale, interpreti di fama internazionale e un legame sempre più stretto con il territorio. Il Festival Paganiniano di Carro festeggia nel 2026 il traguardo della sua 25ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione concertistica italiana e un punto di riferimento per il turismo culturale. La manifestazione, ideata e organizzata dalla Società dei Concerti ETS con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comune di Carro e il sostegno degli enti locali e dell'Associazione Amici del Festival Paganiniano di Carro, fa inoltre parte della European Paganini Route, riconosciuta quest'anno dal Consiglio d'Europa.

Nato per valorizzare il profondo legame tra Niccolò Paganini e la Val di Vara, terra d'origine della sua famiglia, il Festival propone anche quest'anno un itinerario musicale diffuso che, tra luglio e agosto, porterà concerti in borghi medievali, piazze, chiostri e chiese della Val di Vara e delle Cinque Terre. Il programma, raccolto sotto il tema "Summer Vibes", vedrà alternarsi formazioni di rilievo internazionale come il GAMO, l'Orchestra della Toscana, il Trio Mantegna e il Memoria String Quartet, con un repertorio che spazia dal grande virtuosismo paganiniano alle pagine di Beethoven, dalla musica contemporanea agli omaggi dedicati a Ennio Morricone.

L'inaugurazione è in programma sabato 18 luglio alle 20.30 nella suggestiva Piazza della Chiesa di Carro, il borgo da cui ebbero origine gli antenati del grande compositore genovese. Protagonista della serata sarà il violinista cinese Aozhe Zhang, considerato uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. Nato a Hefei nel 2008, ha attirato l'attenzione internazionale già a 14 anni eseguendo in un unico concerto i 24 Capricci di Paganini. Negli ultimi anni ha conquistato importanti riconoscimenti, tra cui il Chinese Golden Bell Award for Music, il Concorso Internazionale Rodolfo Lipizer di Gorizia e il prestigioso Concorso Tibor Varga di Sion.

Accanto a lui si esibirà la pianista Valentina Messa, artista di consolidata esperienza internazionale, vincitrice del Premio Venezia e del Premio Nazionale delle Arti, protagonista di una carriera che l'ha portata a esibirsi in importanti teatri e istituzioni musicali, dal Teatro Carlo Felice di Genova alla Harvard University di Boston. Il concerto offrirà un percorso attraverso alcune delle pagine più celebri della letteratura per violino e pianoforte con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokof'ev e Niccolò Paganini.

I biglietti saranno acquistabili direttamente al botteghino prima dell'inizio di ogni concerto. Nelle giornate del 18 e 30 luglio e del 14 agosto sarà inoltre attivo un servizio di bus navetta con prenotazione obbligatoria, mentre per le altre date, ad eccezione degli appuntamenti di Levanto, Carro Castello e Bonassola, il servizio sarà garantito al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per i concerti di Carro il biglietto intero costa 15 euro, il ridotto 10 euro e l'abbonamento all'intero Festival 50 euro. Nelle altre sedi l'ingresso è fissato a 10 euro, con ridotto a 5 euro.

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