So.Crem for Life lancia le "Interviste impossibili": debutto con Gabriele D'Annunzio

Un dialogo tra il presente e i grandi protagonisti del passato, reso possibile dall'intelligenza artificiale ma costruito e guidato dagli autori. Nasce così "Le Interviste impossibili", la nuova rubrica di So.Crem for Life, disponibile da oggi sui canali social dell'associazione e sul portale di So.Crem Genova.

La collana proporrà, con cadenza mensile, conversazioni immaginarie con figure che hanno lasciato un segno nella storia, affrontando temi universali come la vita, la morte, la libertà, la dignità della persona, il dolore, la memoria e il senso del limite. Le domande saranno formulate da autori contemporanei, mentre le risposte verranno ricostruite sulla base del pensiero, delle opere e degli scritti dei personaggi intervistati.

"Le grandi domande dell'esistenza non appartengono a un'epoca soltanto – spiega Ivano Malcotti, presidente di So.Crem ETS Genova e scrittore –. Noi ci occupiamo della vita e della morte, ma anche di libertà, dignità della persona, dolore, memoria, responsabilità e senso del limite. Cambiano i contesti e le parole con cui formuliamo queste domande, ma i grandi interrogativi restano gli stessi. Per questo abbiamo immaginato di rivolgerli ai grandi protagonisti del passato che su questi temi hanno riflettuto".

La serie, che sarà pubblicata il 10 di ogni mese, si apre con un'intervista immaginaria a Gabriele D'Annunzio, firmata dallo stesso Malcotti. Nelle prossime uscite cambieranno sia i personaggi sia gli intervistatori.

La scelta del Vate come primo protagonista nasce dalla sua costante riflessione sul rapporto tra vita, morte, memoria e lascito personale. A oltre ottant'anni dalla sua scomparsa, D'Annunzio continua infatti a rappresentare una figura capace di suscitare interesse e dibattito, non solo per la sua produzione letteraria, ma anche per il modo in cui trasformò la propria esistenza in un'opera d'arte.

L'intervista inaugurale è disponibile sul sito di So.Crem Genova, dove prende il via il progetto "Voci dal Tempio", pensato per offrire ai lettori uno spunto di riflessione attraverso il confronto immaginario con alcune delle personalità più significative della storia.

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