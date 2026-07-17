Pietra Ligure si accende con la Notte Bianca Summer Colors: musica, spettacoli e luci per una grande festa a cielo aperto

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell'estate pietrese. Mercoledì 22 luglio il centro storico farà da cornice alla Notte Bianca Summer Colors 2026, secondo evento del calendario delle "Grandi Notti di Pietra", il nuovo format promosso dal Comune per animare la stagione estiva con tre grandi serate dedicate al divertimento.

Organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l'associazione delle attività produttive Facciamo Centro, la manifestazione trasformerà la città in un grande palcoscenico all'aperto, dove musica, spettacoli, danza, street food, mercatini e animazione coinvolgeranno residenti e turisti in una lunga notte di festa.

L'edizione 2026 punta sul tema dei colori e delle luci, proponendo un percorso diffuso tra piazze, caruggi e vie del centro, pensato per offrire esperienze diverse e coinvolgere un pubblico di tutte le età.

La manifestazione prenderà il via già dalle 18 con l'apertura dei negozi, i mercatini, le proposte di street food e drink, insieme a spettacoli itineranti e intrattenimento. Non mancheranno gli spazi dedicati ai bambini, con baby dance, giochi e animazione.

Dalle 20.30 fino a tarda notte il centro cittadino sarà animato da live band, dj set, esibizioni di danza e performance artistiche distribuite nelle diverse piazze. Il gran finale è in programma alle 23 in piazza San Nicolò, dove un maxi dj set trasformerà il cuore della città in una discoteca a cielo aperto sulle note delle hit più conosciute.

«Quest'anno presentiamo un evento che sarà una vera esplosione di colori, energia, musica, animazione e sapori gourmet – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi, l'assessore al Turismo Daniele Rembado e la presidente di Facciamo Centro Renata Gibbone –. Sarà un viaggio emozionale nel cuore di Pietra Ligure, un evento gratuito e aperto a tutti che trasformerà il centro storico in un grande caleidoscopio di suoni, colori e suggestioni, valorizzando la città e il suo tessuto commerciale».

Gli organizzatori sottolineano anche come la Notte Bianca rappresenti uno degli appuntamenti di punta delle nuove "Grandi Notti di Pietra", iniziativa che punta a rafforzare l'attrattività turistica della località e a generare ricadute positive per le attività economiche del territorio.

«La collaborazione tra Comune e Facciamo Centro si conferma una formula vincente – proseguono – capace di coinvolgere l'intero sistema commerciale e produttivo locale. Un evento di questa portata richiede un grande lavoro organizzativo e un importante impegno sul fronte della sicurezza».

Da qui il ringraziamento rivolto agli uffici comunali, alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, alle Pubbliche Assistenze, alla Protezione Civile e a tutti i volontari impegnati nell'organizzazione e nella gestione della manifestazione, affinché la serata possa svolgersi in piena sicurezza.

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