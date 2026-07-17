Genova, a Villa Imperiale "A nanna dopo Carosello": il 22 luglio Clara Costanzo rende omaggio alla tv che ha fatto la storia

Un viaggio tra ricordi, musica e nostalgia per riscoprire uno dei programmi più iconici della televisione italiana. Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, Villa Imperiale di San Fruttuoso ospiterà "A nanna dopo Carosello", spettacolo scritto, diretto e interpretato da Clara Costanzo, inserito nel cartellone della rassegna "Ridere d'agosto... ma anche prima" organizzata dal Teatro Garage.

Lo spettacolo nasce in occasione dei 70 anni della Rai e rende omaggio a Carosello, la storica trasmissione pubblicitaria andata in onda dal 3 febbraio 1957 al 1° gennaio 1977, entrata nell'immaginario collettivo di intere generazioni. Un appuntamento quotidiano che, molto più di una semplice sequenza di réclame, proponeva brevi racconti firmati da grandi autori e registi come Age e Scarpelli, Federico Fellini, Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Ermanno Olmi e Pupi Avati, interpretati da attori del calibro di Totò, Walter Chiari, Gino Cervi, Gino Bramieri e Giorgio Albertazzi.

Sul palco Clara Costanzo interpreta Lucia, una donna cresciuta negli anni Cinquanta che ripercorre la propria infanzia attraverso i ricordi di famiglia. Cinque sorelle, una madre che canta durante le faccende domestiche, la nonna con le sue fiabe della buonanotte e un padre che lavora al bar della Rai, dove incontra molti dei protagonisti della nascente televisione italiana.

L'arrivo della televisione nelle case diventa così il simbolo di un'epoca di cambiamenti e di sogni, mentre Carosello accompagna il pubblico in un universo popolato da personaggi rimasti nella memoria collettiva come Calimero, Topo Gigio, Carmencita e Caballero, la Linea di Osvaldo Cavandoli, Miguel, Mariarosa e il Pirata Pacioccone.

Tra racconti personali, aneddoti storici, canzoni eseguite dal vivo, slogan entrati nel linguaggio comune e celebri jingle, lo spettacolo propone un affettuoso ritratto dell'Italia del boom economico, celebrando la creatività e l'originalità che hanno reso Carosello un fenomeno culturale senza tempo.

Uno spettacolo pensato sia per chi è cresciuto aspettando il celebre "E dopo Carosello tutti a nanna", sia per le nuove generazioni che potranno scoprire un pezzo di storia della televisione italiana attraverso il teatro, tra risate, musica e memoria.

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