I D.O.C. tornano in concerto per la Fondazione Gigi Ghirotti: il 18 luglio musica e solidarietà al Porto Antico

La musica torna a farsi strumento di solidarietà con il tradizionale concerto benefico della band D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria, in programma venerdì 18 luglio in Piazza delle Feste, al Porto Antico di Genova. L'evento, inserito nel calendario di Ridere d'Agosto... ma anche prima! e di EstateSpettacolo, sosterrà ancora una volta la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS.

L'edizione 2026 porta il titolo "Canzoni... Droni e Padroni...", uno spettacolo che unisce musica e riflessione attraverso un repertorio di brani italiani e internazionali capaci di raccontare il presente. In un contesto segnato da conflitti, tensioni geopolitiche e sfide ambientali, il concerto propone un messaggio di speranza, condivisione e vicinanza, affidando alle canzoni il compito di stimolare emozioni e invitare a guardare con fiducia al futuro.

Da oltre dieci anni i D.O.C. affiancano la Fondazione Gigi Ghirotti con un progetto che coniuga la passione per la musica d'autore e l'impegno sociale. Il concerto estivo è ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate genovese e rappresenta uno dei momenti più significativi della raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione.

«Dal 2013 i D.O.C. sono al fianco della nostra Fondazione con una presenza costante e concreta», sottolinea il presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, professor Franco Henriquet. «La musica ha una forza speciale: riesce a toccare il cuore delle persone e, quando diventa occasione di solidarietà, assume un valore ancora più grande. Ogni partecipazione e ogni contributo ci permettono di continuare a essere vicini ai malati e alle loro famiglie».

Sulla stessa linea il presidente di Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando: «È un piacere rinnovare ogni anno l'appuntamento con i D.O.C. all'interno di EstateSpettacolo. Sarà un'occasione per ascoltare buona musica e sostenere una realtà che rappresenta da tempo un punto di riferimento per tante famiglie genovesi».

L'ingresso al concerto sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Durante la serata sarà possibile effettuare un'offerta libera: l'intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS, impegnata da oltre quarant'anni nell'assistenza ai malati con patologie inguaribili e nel sostegno alle loro famiglie attraverso le cure palliative domiciliari e nelle proprie strutture.

La band D.O.C. – Direzione Ostinata e Contraria è composta da Marco Borgarelli (basso), Maurizio Carega (chitarra e voce), Gianni Casarollo (chitarra, percussioni e voce), Vittorio Gastaldi (batteria), Paolo Giordano (chitarra, voce e armoniche), Stefano Moressa (tastiere e voce), Salvatore Sanna (chitarra e voce), con Marcello Pernecco alla regia delle immagini.

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