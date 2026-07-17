Arenzano: 'la Natura è Arte', il pittore Sanguineti in mostra al centro polivalente fino al 26 luglio

La Natura è Arte.

E' questo il titolo dell'esposizione del pittore Gianfranco Sanguineti presso il centro polivalente Gino Strada di Arenzano.

Pittore ritrattista, acquerellista, grafico e restauratore d'arte, Sanguineti è appassionato di botanica e floricoltura con alle spalle mostre nei maggiori centri italiani. "Vivo, dipingo e godo della bellezza del mio giardino a Cogoleto" spiega il Maestro. In questi giorni, le sue opere sono visibili in passeggiata ad Arenzano fino al 26 luglio.

"Il valore e la riuscita di un'opera sta nella sua bellezza, che il tempo non potrà mai cambiare" conclude l'autore.

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