EstateSpettacolo al Porto Antico, il programma degli eventi dal 20 al 23 luglio

GENOVA - Prosegue la programmazione di EstateSpettacolo, la lunga stagione di musica, teatro e cabaret in programma fino alla fine di agosto al Porto Antico di Genova. Questi i principali appuntamenti e i protagonisti che animeranno l'Axpo Arena del Mare e la Piazza delle Feste da lunedì 20 a giovedì 23 luglio.









Si apre all'insegna della comicità graffiante la settimana all'Axpo Arena del Mare. Enrique Balbontin, Fabrizio Casalino, Alessandro Bianchi e Andrea Ceccon, celebri volti del collettivo de I Pirati dei Caruggi, portano in scena lunedì 20 luglio, per la rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima”, il loro nuovo e attesissimo spettacolo "Ostility". Caratterizzato da una comicità scorbutica ed esilarante, lo show mette al centro il classico "mugugno" e un'autoironia feroce applicata alle peculiarità del carattere ligure, doti inconfondibili che da sempre contraddistinguono la cifra stilistica del gruppo.





Nella stessa serata, la Piazza delle Feste ospita una prestigiosa anteprima ideata e realizzata appositamente per la rassegna. La Filarmonica Sestrese "C. Corradi – S. Ghio" unisce le proprie forze con il prestigioso ensemble vocale Cromosuoni per dare vita al concerto "Sognando Broadway". Si tratta di un'inedita e imponente sinergia del territorio genovese, in cui l'orchestra di fiati e un coro di 17 elementi — arricchito dall'avvicendamento di diverse voci soliste — si fonderanno in un'unica grande produzione. Il programma spazierà tra i più celebri brani tratti dai grandi musical di Broadway e dai film d'animazione Disney più amati, tra cui Moulin Rouge, Grease, Les Misérables, West Side Story, Frozen, Oceania e Il Re Leone. Ingresso libero fino a esaurimento posti.









Il 21 luglio segna l’attesissimo ritorno di una delle più prestigiose istituzioni culturali della città: dopo sei anni di assenza, la Fondazione Teatro Carlo Felice torna a EstateSpettacolo con lo straordinario concerto sinfonico "Guerre Stellari". Sul palcoscenico dell'Axpo Arena del Mare, sotto la bacchetta del direttore di fama internazionale John Axelrod, l'Orchestra accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le più celebri colonne sonore della storia del cinema. Una serata interamente dedicata ai grandi capolavori del grande schermo firmati da compositori leggendari del calibro di John Williams, Hans Zimmer e Klaus Badelt, con l'esecuzione delle memorabili musiche di Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, I Pirati dei Caraibi, Il Gladiatore, Indiana Jones e Superman.









Per il cartellone del Louisiana Jazz Festival, mercoledì 22 luglio Piazza delle Feste accoglie il progetto Electro Dixie. La formazione, che vede schierati Stefano Bagnoli e Christian Meyer alle batterie, Federico Malaman al basso e sampler, e Giuseppe Vitale a pianoforte e tastiere, propone una formula audace e affascinante: il vecchio jazz degli albori si fonde intimamente con la musica elettronica contemporanea per dare vita a un groove travolgente. Ispirandosi sia ai padri della batteria jazz (Baby Dodds, Zutty Singleton, Cozy Cole, Gene Krupa) sia ai pionieri del pianoforte (Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Art Tatum, Fats Waller), la band realizza un vero e proprio crossover generazionale capace di unire stili, storie e sonorità differenti, creando una musica perfetta sia da ascoltare che da ballare.









Sempre mercoledì 22 luglio si accendono i riflettori sull'Axpo Arena del Mare per il primo dei cinque grandi appuntamenti targati Balena Festival per l'edizione 2026. Protagonisti assoluti della serata saranno The Zen Circus insieme a Emma Nolde e a I Jagwari, uniti sul palco con "Il Male Summer Tour". Si preannuncia uno show ad altissimo impatto: potente, ironico, romantico al punto giusto, fatto di sudore, cori urlati al cielo e quella tipica, magica atmosfera di condivisione collettiva in un'unica grande orbita musicale.









La rassegna dedicata alla comicità "Ridere d'agosto ma anche prima" torna giovedì 23 luglio in Piazza delle Feste con un altro pilastro indiscusso della risata ligure: Andrea Di Marco. Con il suo nuovo spettacolo "Estate, però", il comico mette in scena una narrazione brillante fatta di ricordi personali, incursioni musicali ed estremismo ligure. Di Marco trasforma l'estate in una irresistibile commedia agrodolce popolata da stabilimenti balneari, aperitivi affollati, autostrade infinite, tormentoni reggaeton e quell'improvvisa nostalgia che stringe il cuore nelle calde serate di macaia.









Il secondo appuntamento consecutivo con il Balena Festival vede salire sul palco dell'Axpo Arena del Mare, sempre giovedì 23 luglio, Tony Pitony, per la tappa genovese del suo tour "Estatony 2026". Con la sua inconfondibile lente d'ingrandimento, l'artista porterà in scena il suo personalissimo universo: un racconto grottesco, tagliente e spiazzante di un'Italia cruda e reale, capace allo stesso tempo di far ridere, riflettere e ballare. Uno spettacolo eclettico guidato da un mix travolgente di sonorità urban, incursioni nell'elettronica e l'attitudine fiera del cantautorato indipendente.









Patrocini, sponsor e mediapartner





Porto Antico EstateSpettacolo è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e RAI, sponsor Axpo Italia e Gruppo Valagussa. Media partner sono Primocanale, Radio Babboleo, Telenord e Il Secolo XIX.









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