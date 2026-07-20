Alassio, una settimana di eventi tra libri, musica e arte: attesi Mieli, Veronesi e il tributo ai Queen

Alassio si prepara a vivere una nuova settimana all’insegna della cultura, della musica, dell’arte e delle tradizioni. Il calendario estivo promosso dal Comune della Città del Muretto propone numerosi appuntamenti che spaziano dagli incontri letterari agli spettacoli dal vivo, dalle mostre alle attività dedicate ai bambini, fino alle celebrazioni religiose e agli eventi nei borghi cittadini.

Ad aprire la settimana sarà martedì 21 luglio, alle 21.15 in piazza della Libertà, un’edizione speciale di “Alassio di Venerdì” con la presentazione del libro “Strano, molto strano” di Cristina Rava.

Mercoledì 22 luglio, alle 21.15 in piazza Partigiani, sarà protagonista lo scrittore Sandro Veronesi, che presenterà il suo ultimo lavoro “Caducità” in un incontro-spettacolo che unirà letteratura e musica. Due volte vincitore del Premio Strega, Veronesi torna ad Alassio con un volume che raccoglie racconti e temi centrali della sua produzione narrativa.

Sempre mercoledì, dalle 17 alle 24 in piazza Airaldi e Durante, spazio ad “Arte in Piazza”, iniziativa curata dall’associazione Artigianalmente. In serata, alle 21 al Parco San Rocco, appuntamento con la serata danzante latino-americana.

La musica sarà protagonista giovedì 23 luglio, alle 21.30 in piazza Partigiani, con la rassegna “Alassio sotto le stelle” e il concerto dei The Royal Call – Queen Tribute. La band proporrà un viaggio nella storia dei Queen e nei grandi successi di Freddie Mercury e compagni, con costumi, sonorità e arrangiamenti pensati per ricreare l’energia della storica formazione britannica.

Sul palco saliranno Claudio Pietropaoli (voce e chitarra acustica), Massimo Rotondo (chitarra e cori), Andrea Balestrieri (batteria e cori), Alessio Terrinoni (pianoforte, tastiere e cori) e Giorgio Robbiano (basso elettrico).

Sempre giovedì, alle 17.30 nel piazzale panoramico di Santa Croce, torna anche l’appuntamento con Bhakti Summer Yoga, dedicato al benessere e alla pratica all’aria aperta. Le lezioni proseguiranno anche domenica 26 luglio alle 8 e giovedì 30 luglio alle 17.30.

Venerdì 24 luglio, alle 21.15 in piazza della Libertà, nuovo appuntamento con “Alassio di Venerdì” per la presentazione del libro “Vento fresco” di Battista Gardoncini. Alle 21, nella Parrocchia Santa Maria Immacolata, proseguirà invece la rassegna “Note d’organo nel Borgo 2026” con il concerto del maestro Giorgio Piovano.

Il momento clou della settimana culturale arriverà sabato 25 luglio, alle 21.30 in piazza Partigiani, con la ventesima edizione del Premio Alassio per l’Informazione Culturale, inserito nel Festival Ligyes 2026. Il riconoscimento sarà assegnato a Paolo Mieli (nella foto), giornalista, storico e protagonista del dibattito culturale italiano. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’ex Chiesa Anglicana.

Nel fine settimana tornerà anche la tradizionale Festa dell’Estate organizzata dalla SOMS di Solva, sabato 25 e domenica 26 luglio, con le specialità gastronomiche locali e le celebri “Biscette”.

Domenica 26 luglio spazio alla musica all’alba: alle 5.15 il Pontile Bestoso ospiterà il concerto “Rock is Woman”, con il Gruppo Caronte che proporrà un repertorio pop e rock dedicato alle grandi interpreti femminili della musica.

Sempre domenica si celebreranno i festeggiamenti per Sant’Anna: dalle 8 la tradizionale fiera animerà via Diaz, mentre alle 20.30 partirà la processione per le vie cittadine, seguita dalla Santa Messa.

Arte e mostre: prosegue il percorso culturale cittadino - Continua fino al 6 novembre l’esposizione delle opere “Immagina un Mondo Nuovo” e “L’amore genera vita” di Andrea Roggi, ospitate al Muretto di Alassio e sul Pontile Bestoso nell’ambito del Festival Ligyes 2026. La mostra, curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia, rientra nel progetto “Mare Nostrum”, dedicato al rapporto tra mare, materia, luce e territorio.

Prosegue inoltre fino al 10 agosto la mostra ospitata negli spazi della storica Galleria Berrino di via Cavour 10, nell’ambito del progetto “Alassio Città degli Artisti”. L’esposizione, curata da Nicola Bigliardi, presenta le opere di Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.

A completare l’offerta culturale estiva sono le pinacoteche cittadine: la Richard West Memorial Gallery & English Library e la Pinacoteca Carlo Levi, ospitata nello storico Palazzo Morteo.

Spazio ai bambini tra letture, laboratori e creatività - Anche i più piccoli saranno protagonisti della settimana. Giovedì 23 luglio alle 17 la Biblioteca Civica R. Deaglio propone una lettura animata dedicata a “Viaggio intorno al pomodoro”, albo illustrato di Sarah Pellizzari Rabolini.

Venerdì 24 luglio alle 17.30, nei pressi del Muretto di Alassio, si terrà invece il workshop creativo “Un Muretto di colori”, promosso dall’Archivio Mario Berrino nell’ambito del progetto “Alassio Città degli Artisti”.

È già tutto esaurito, infine, il laboratorio di pasticceria previsto mercoledì 22 luglio presso il social bar Non Uno Meno della Biblioteca Civica R. Deaglio.

Salvo diversa indicazione, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Il programma aggiornato degli eventi è disponibile sul portale turistico della

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